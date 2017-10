Oscarový chlípník? Režisér Oliver Stone měl sexuálně obtěžovat modelku

Oceňovaný režisér Oliver Stone měl sahat na prsa modelce Carrie Stevensonové. Z obtěžování ho nařkla i herečka Patricia Arquettová. Stone byl z obtěžování obviněn hned poté, co médiím popsal své stanovisko ohledně sexuálně nevhodného chování producenta Harveyho Weinsteina.

WILLIAM OLIVER STONE (15. září 1946, New York) Americký režisér, scenárista a herec. Trojnásobný držitel Oscara - za scénář k filmu Půlnoční expres (1978), za režii válečné Čety (1986) a snímku Narozen 4. července (1989).

„Věřím, že bychom měli počkat, až se to celé dostane k soudu. Nejsem zastáncem veřejného lynčování. On si teď také neprochází lehkým obdobím. Byli jsme rivalové a nikdy jsme spolu nespolupracovali. Slyšel jsem o něm ale dost strašidelné příběhy od všech v branži,“ řekl na Weinsteinovu adresu Oliver Stone na filmovém festivalu v Busanu v Jižní Koreji. Ani Stone ale podle všeho nemá úplně čistý štít.

„Když jsem slyšela o Harveyho skandálech, hned jsem si vzpomněla, jak kolem mě Oliver Stone na večírku prošel a chytil mě za prso. Jsou oba stejní!“ napsala modelka Carrie Stevensová na svůj Twitter. Událost se měla odehrát začátkem devadesátých let.

When I heard about Harvey, I recalled Oliver walking past me & grabbing my boob as he walked out the front door of a party. Two of a kind! — Carrie Stevens (@CarrieStevensXO) 13. října 2017

Se svou zkušeností se Stonem se rozhodla svěřit i herečka Patricia Arquettová (Lost Highway, Chlapectví). „Před lety mě Oliver Stone oslovil s tím, že pro mě má roli. Bylo tam hodně sexu. Naše setkání bylo profesionální,“ píše herečka. „Několik dní nato mi poslal kytici růží a pozval mě na promítání Takových normálních zabijáků. Bylo to celé divné. Bála jsem se, tak jsem si s sebou vzala přítele. ‚Proč bereš jeho?‘ zeptal se mě. ‚Proč je to problém? Neměl by být problém, že je tu taky. Přemýšlej o tom, Olivere,“ odpověděla mu.



4/ He said "Why did you bring him?" I said "Why is it a problem I brought him? It shouldn't be a problem. Think about THAT Oliver." — Patricia Arquette (@PattyArquette) 13. října 2017

Ačkoliv Oliver Stone nespolupracoval přímo s producentem Weinsteinem, s firmou Weinstein Company měl užší styky. Jejich dalším společným projektem měl být seriál Guantanamo zasazený do nechvalně proslulé guantanámské věznice. V návaznosti na Weinsteinův sexuální skandál Stone oznámil, že od projektu odstupuje.