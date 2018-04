Ošetřovatelka vpíchla pacientce do žíly vzduch, hrozí jí čtyři roky vězení

Praha Za pokus o vraždu pacientky má jít ošetřovatelka z mladoboleslavské nemocnice Lenka Waclawiecová na čtyři roky do vězení. Podle obžaloby vstříkla osmaosmdesátileté pacientce do žíly vzduch. Žena o několik hodin později zemřela. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Praze. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Obžalovaná se při výslechu na policii k činu přiznala. Později před soudem však vinu odmítla. Hrozilo jí až 20 let vězení.

Případ se stal 16. března loňského roku na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení nemocnice. Podle obžaloby si jedenadvacetiletá žena ve službě vzala několik tabletek léku lexaurin, který se používá ke snížení stavu úzkosti, a poté úmyslně usmrtila pacientku. Obžaloba popsala, že ženě odstranila infuzi ze zavedené kanyly, ačkoliv k tomu neměla oprávnění. Následně jí vpíchla do žíly vzduch.



Motivem bylo podle obžaloby to, že pacientce pomůže, jelikož na tom byla zdravotně velmi špatně. Žena zemřela na selhání dechu, krevního oběhu a hlavně na následky proleženin. Proto byla ošetřovatelka odsouzena pro pokus o vraždu a nikoliv kvůli dokonané vraždě.