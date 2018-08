Osm piv, tři panáky a zabité dítě. Opilý šofér chce dřív z vězení, z šesti let si odseděl dva roky

LOUNY/PRAHA Po jeho zběsilé jízdě pod vlivem alkoholu zůstal jeden mrtvý a dva těžce zranění. Usmrcenému bylo pouhých sedm let. Chlapec zemřel poté, co opilý šofér na Teplicku naboural do auta, které hocha smetlo i s jeho bratrem a babičkou. Řidiče kvůli tomu poslal soud na šest let do vězení. Podle zjištění serveru Lidovky.cz chce ale odsouzený na svobodu mnohem dříve, požádal o podmíněné propuštění.

V době nehody čtyřiadvacetiletý Matěj Šmrha kvůli fatálnímu incidentu z července 2016 sedí za mřížemi dva roky a jeden měsíc. Do vazby šel prakticky obratem po nehodě, po odsouzení ho tuzemská justice rovnou převedla do výkonu trestu. Za mříže ho soud posadil kvůli usmrcení z nedbalosti, těžkému ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Téměř ihned po uplynutí třetiny trestu si Šmrha řekl, že už si odseděl dost.

„Odsouzený skutečně podal žádost o podmíněné propuštění,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Tereza Šponiarová, mluvčí Okresního soudu v Teplicích, jenž případ vyřizoval v prvním stupni. Podání takové žádosti v tuto chvíli ctí zákon. Česká legislativa totiž prvotrestanému dovoluje, aby si v případě, že nemá na svědomí úmyslný trestný čin s horní sazbou minimálně deseti let vězení, řekl o podmíněnou propustku na svobodu.

Šmrha si podle informací severu Lidovky.cz odpočítává odsezené dny ve věznici Nové Sedlo na Lounsku. Jeho žádost se dostala na stůl Okresnímu soudu v Lounech, pod jehož působnost káznice spadá. Soud o nejbližším osudu Šmrhy rozhodne toto úterý. „V řízeních o podmíněném propuštění obvykle dochází k rozhodnutí již při prvním jednání, odročováno je výjimečně,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz předsedkyně soudu Hana Bachová.

Osm piv, tři panáky a jízda do další hospody

Každou žádost o podmíněné propuštění provází hodnocení vychovatele věznice. Jeho posudek doplní o své vyjádření psycholog, sociální pracovník případně další odborní zaměstnanci věznice. Příslušná vězeňská komise zmíněné podklady připraví řediteli káznice k podpisu, následně zamíří dokumentace k soudu. Není výjimkou, že pár slov na adresu trestance ztratí i samotný ředitel.

Soud při rozhodování vychází primárně ze stanoviska věznice, zda se dotyčný vězeň stihl za odsezenou dobu napravit a je připravený se znovu zařadit do běžného života. V této souvislosti se bere v potaz i to, zda si vysloužil kázeňské odměny. „Odměny a pochvaly jsou plus. Soud přihlíží i k tomu, zda odsouzený nastoupil trest řádně a včas,“ popsal už dříve praxi serveru Lidovky.cz zkušený trestní advokát Jaroslav Ortman.

Pokud vše výše uvedené hovoří ve prospěch Matěje Šmrhy, je velmi pravděpodobné, že mu soud na jeho prosbu kývne. Završil by se tím tragický příběh, jenž započal 6. července 2016 krátce po osmé hodině večer. S osmi pivy a třemi panáky sedl mladý muž za volant půjčené Toyoty Land Cruiser, dozadu usadil své dva kamarády a vyrazil do Hrobčic na Teplicku do další hospody.

Do Hrobčic však nedojel, cíl cesty změnil na nedaleké Razice. V nich za mostem otočil volantem směrem na Bílinu. Jenže během průjezdu pravotočivou zatáčkou přestal ovládat vůz, naboural do domu po levé straně silnice. Auto ještě dokázal rozpohybovat, vzápětí však sjel doprava mimo silnici a narazil do Fordu Mondeo. Odražený Ford vletěl do babičky se dvěma vnuky, kteří stáli před jiným domem u dalšího auta.

‚Chodci byli nárazem přimáčknuti mezi vozidly‘

„Ford byl vlivem nárazu odhozen na další zde zaparkované motorové vozidlo, u jehož levých zadních dveří se nacházeli chodci, kteří byli nárazem přimáčknuti mezi vozidly,“ popsal klíčový okamžik nehody státní zástupce Václav Richter v obžalobě. V tu chvíli se zrovna matka se svými dvěma syny loučila s rodiči, u nichž byli na návštěvě. Shodou okolností to byl její Ford, jenž po nárazu smetl babičku s dětmi.

Nehoda způsobila sedmiletému chlapci těžká zranění hlavy, trupu a vnitřních orgánů. Lékaři už mu nemohli pomoct, hoch zemřel během transportu do nemocnice. Jeho o dva roky starší bratr vyvázl s otřesem mozku, zlomeninami obličejových kostí a pohmožděnýma nohama. Babička chlapců, shodou okolností úřednice Okresního státního zastupitelství v Teplicích, po nehodě ulehla na sedm týdnů do špitálu, kde ji mimo jiné držela zlomenina pánve.

Osudovou zatáčkou v Razicích lze bezpečně projet rychlostí šedesáti kilometrů za hodinu, Šmrha jel zhruba o třetinu rychleji. Jeho jízda odpovídala tomu, že ani v minulosti nebyl zrovna vzorný řidič. Dvakrát ho styl jízdy přivedl do přestupkového řízení, dvakrát odešel s trestem. Vedle lidských obětí při fatální nehodě z předloňského léta po něm zůstala i materiální škoda, na domu a autech ji znalci vyčíslili na 390 tisíc korun.