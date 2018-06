Paroubek může kandidovat do Senátu jako nezávislý, ostravská ČSSD pro něj získala 1000 podpisů

OSTRAVA Ostravští sociální demokraté nasbírali během týdne od občanů 1000 podpisů na podporu kandidatury bývalého premiéra a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka do Senátu. V sobotu to oznámil místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala. Předsednictvo strany Paroubka jako kandidáta nepodpořilo, s podpisy ale může kandidovat jako nezávislý.

Paroubek bude kandidovat ve volebním obvodě 71 Ostrava-město. Po neschválení jeho kandidatury předsednictvem začali ostravští sociální demokraté sbírat podpisy v pátek 22. června v ulicích Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic. Tisící podpis získali v pátek 29. června.



„Jsme spokojeni. Potvrdili jsme si tou petiční akcí, že Jiří Paroubek má velkou podporu občanů Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic. Podpisy sbírají kolegové sociální demokraté, ale velmi nás potěšilo, že se do akce na podporu Jiřího Paroubka zapojili i příznivci z řad občanů. Nosí nám plně vyplněné archy, maminky z dětských hřišť, mladíci ze skateparku i babičky z domovů pro seniory,“ uvedl Rykala.

S Paroubkem prošli celý obvod. Kde se budou podpisy sbírat, psali sociální demokraté na sociálních sítích. Podle Rykaly se to rychle rozkřiklo a lidé na ně čekali. „Nasbírali jsme tak jen za jeden den skoro 300 podpisů. Tak velkou vlnu podpory jsem už několik let neviděl,“ uvedl Rykala, který je lídrem kandidátky ČSSD v nejlidnatějším obvodě Ostrava-Jih.

Paroubek poděkoval lidem za podporu, ale poděkoval i členům předsednictva ČSSD, kteří ho neschválili. Mohl si totiž díky nim udělat přímo v ulicích průzkum, zda v Ostravě mezi lidmi skutečně podporu má. „Už o tom nepochybuji a poperu se za zájmy občanů Ostravy v Senátu. V nejbližších dnech uceleně představím svůj volební program a těším se na další setkání s občany,“ uvedl Paroubek.

Podpora místostarostky Ostravy

Sociální demokraté sbírají podpisy pro Paroubka dál. „I proto, aby se kolegové v Praze nad sebou zamysleli a i trošku zastyděli. Sociální demokracie není v situaci, kdy si může dovolit odmítat pomoc od svých úspěšných expředsedů. Někteří se asi Jiřího Paroubka bojí, ale my chceme v Senátu někoho, kdo nebude šest let neviditelný, ale popere se za zájmy občanů Ostravy,“ uvedla místostarostka Ostravy-Jihu Věra Válková.

V květnu Paroubek uvedl, že na podzim zváží případný vstup do ČSSD. Ze strany vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy uvedl, že se bude věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany. Sociální demokraty vedl v letech 2006 až 2010, kdy přes vítězství ve sněmovních volbách nedokázal znovu vládu sestavit. Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD, obvodní výkonný výbor v Praze 5 ale tehdy jeho žádost nepodpořil.