Osud filmového místa zpečetil prodej za 300 tisíc, budovám Obecné školy zbývají poslední týdny

PRAHA Už na počátku května se může otevřít cesta k tomu, aby zanikly budovy patrně nejznámější filmové školy v Česku. Nejpozději příští měsíc by měl objekty ze snímku Obecná škola režiséra Jana Svěráka převzít soukromý vlastník, jenž je hodlá srovnat se zemí. Místo spadá do oblasti, kde má podle studie vyrůst nová obytná čtvrť.

Ty scény z Obecné školy zná každý. Chlapci před budovami školy olizovali zmrzlé zábradlí, uvnitř jedné z nich zase Jan Tříska jako učitel Igor Hnízdo zaníceně vyprávěl o tragickém osudu Mistra Jana Husa a další sloužila jako tělocvična, kde Petr Čepek coby eskamotér Rádži Tamil předváděl své kousky. Dohromady jde o pět staveb. Čtyři stojí rovnoběžně za sebou, pátá, ve filmu zastala ředitelnu, kolmo k nim.

Objekty stojí několik metrů od křižovatky ulic Elektrárenská a Nad Vršovskou horou v severním cípu pražské části Michle. Při pohledu na ně byste ale nezpoznali stavby, v nichž se odehrávala valná část jednoho z nejslavnějších českých porevolučních filmů. Dnes fungují jako útočiště bezdomovců, několikrát v nich hořelo a některé z nich se zatím nesesuly k zemi spíše náhodou. V průběhu letošního roku se však k zemi poroučí.

„Plánujeme budovy zdemolovat. Zejména kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců a nájemníků, kteří se v areálu pohybují,“ sdělila serveru Lidovky.cz Alena Gaudlová, mluvčí podnikatelské skupiny Horizon Holding, do které náleží i firma BesTen. Právě zmíněná společnost je vlastníkem pozemků, na nichž budovy stojí. Je také budoucím majitelem samotných staveb, koupila je od Hlavního města Prahy.

‚Hrozily škody na majetku a zdraví‘

Přestože náležely hlavnímu městu, ve správě je měla Městská část Praha 10. Byli to právě zdejší zastupitelé, kteří loni v květnu odsouhlasili prodej filmové školy. Nový kupec vzešel z výběrového řízení, stavby za tři sta tisíc korun získala zmíněná firma BesTen. Cenu objektů určil znalecký posudek. Prodej byl pro Prahu 10 nejjednodušší způsob, jak s objekty naložit.

„Městská část Praha 10 nebyla vlastníkem pozemku a vyjednávání o jeho odkupu byla neúspěšná. Pro Prahu 10 proto bylo složité ke zmiňovaným budovám přistupovat a spravovat je. Hrozily tak škody na majetku a zdraví, v oblasti již několikrát došlo k požárům,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Prahy 10 Vít Novák. Radnice je srovnat se zemí nechtěla, protože by na to musela vynaložit vlastní prostředky.

BesTen ale stále není oficiální vlastník budov Obecné školy, žádost na katastrální úřad o jejich převod podala 4. dubna. Od té doby běží úřední řízení. „Nejdříve by mohlo být zapsáno před koncem měsíce. Průměrná doba řízení v uplynulých třech měsících je u nás 25 dnů, takže to vidím na konec dubna nebo začátek května,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel Katastrálního úřad pro hlavní město Praha Lubomír Klučka.

Až úřad zaregistruje jako nového vlastníka BesTen, firma může požádat Prahu 10 o demoliční výměr. Pak už jí nebude nic bránit, aby stavby odstranila. Budovy jsou součástí areálu Pod Bohdalcem, jenž tvoří haly, sklady či jiné logistické stavby. Areál spadá do lokality mezi Michlí a Strašnicemi, pro níž odborná studie a chystaný Metropolitní plán počítá s vybudováním obytné čtvrti pro 30 tisíc lidí zahrnující i park či vodní plochu.

Zdeněk Svěrák se místu vyhýbá

„Pozemky pod zmíněnými budovami plánujeme řešit jako celek spolu se zbytkem areálu v našem vlastnictví v návaznosti na nový územní plán,“ podotkla mluvčí Gaudlová, jak naloží s pozemky po demolici školních budov. Zmíněná studie předpokládá vznik nové obytné čtvrti i v přilehlé kolonii Na Slatinách, kterou odděluje od objektů Obecné školy železniční trať a která začala vznikat ve 20. letech minulého století spontánní výstavbou místních.

Objekty z Obecné školy fungovaly jako škola i ve skutečnosti, docházely tam děti ze zmíněných Slatin. Žáci je navštěvovali do 5. třídy, od vyšších ročníků docházeli do Vršovic. „Škola vydržela až do osmdesátých let, poté zde vznikla umělecká škola a od poloviny devadesátých let už areál není využíván,“ uvedl před časem pro Lidovky.cz Petr Ryska z občanského sdružení Praha neznámá, které pořádá výpravy zájemců na různá místa hlavního města včetně tohoto.

Pětice budov do filmu nepronikla náhodou, autor scénáře Zdeněk Svěrák totiž bydlel v sousedním Bohdalci a právě tuto školu navštěvoval. Místu se dnes raději vyhýbá. „Nerad tam chodím, maže mi to vzpomínky,“ řekl nedávno serveru Lidovky.cz. Počátkem dubna se objevila zpráva, že demolice už je povolená. V informace nebyla pravdivá, ale jako by předznamenala, jaký osud budov v blízké budoucnosti čeká.