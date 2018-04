Otálení může zdražit vrtulníky pro armádu. Nabídka Američanů končí v květnu

PRAHA Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) se znovu probírá specifikací požadavků na to, co by vlastně armádní vrtulníky měly umět. Počátkem dubna uvedla, že v létě vyhlásí výběrové řízení, v němž chce oslovit minimálně tři dodavatele.

To má ale podle informací LN jeden podstatný háček. Už na konci května totiž vyprší termín, kdy je vážný favorit – a sice USA s vrtulníky od společnosti Bell – schopen garantovat cenu za tucet strojů včetně příslušenství. Jejich prodej do Česka za 575 milionů dolarů (12 miliard korun) přitom loni posvětil americký Kongres.



„Oficiální nabídka americké strany má skutečně časové omezení a české straně je tato skutečnost známa,“ potvrdil LN Hynek Kmoníček, velvyslanec ve Washingtonu.

Zástupci společnosti Bell se k vypršení termínu nechtěli vyjádřit. Podle nich vyjednávání probíhá mezi českou a americkou vládou v rámci programu Foreign Military Sale. Prostřednictvím něj USA vyvážejí zbraně do ciziny. Podle diplomatických zdrojů LN je důvodem možného zdražení otálení s výběrem na české straně, které nutí výrobce ponechat si zaměstnance, ačkoli reálná výroba strojů na zakázku ještě neběží.

Plány ministerstva obrany říkají, že mají být víceúčelové vrtulníky dodány do roku 2020. Není však jisté, zda to bude možné dodržet. „Platí slova ministryně, že zakázka bude zadána na výjimku ze zákona a oslovíme více subjektů. A že vybereme nejvhodnější nabídku pro zájmy ČR. Zadání předpokládáme do poloviny roku,“ napsal LN mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Dlouhodobými zájemci o kontrakt jsou vedle Američanů, za jejichž zájmy minulý měsíc v Praze lobboval šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, Italové se stroji od firmy Leonardo i německý produkt H145M od společnosti Airbus Helicopters.

Výběr vrtulníků zkomplikovala výměna ministrů ze stáje ANO, kdy loni v prosinci na obranu dosedla po Martinu Stropnickém Karla Šlechtová. Podstatnější ovšem je, že od sněmovních voleb vládne kabinet Andreje Babiše bez důvěry.