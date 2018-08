OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak proběhnou letošní senátní a komunální volby?

Na začátku října čekají Českou republiku volby do Senátu a městských zastupitelstev. Server Lidovky.cz vám přináší základní přehled toho, co byste o nadcházejících volbách měli vědět.

Kde budou probíhat senátní a komunální volby?

Komunální volby proběhnou na celém území České republiky s výjimkou vojenských újezdů. Volit se budou kandidáti do více 6200 městských zastupitelstev. Senátní volby naproti tomu proběhnou pouze v sedmadvaceti z 81 volebních obvodů. Jako obvykle se tak po dvou letech obmění třetina Senátu. Volby se uskuteční v Sokolově, Chomutově, Rokycanech, Domažlicích, Českých Budějovicích, Litoměřicích, Teplicích, Jablonci nad Nisou, Benešově, Chrudimi, Náchodě, Svitavách, Třebíči, Břeclavi, Prostějově, Šumperku, Opavě, Karviné, Vsetíně a ve Zlíně a v městských částech Brno-město, Ostrava-město a Praha 2, 4, 8 a 12.

Kdy přijdou volební lístky?

Volební lístky pro komunální volby a pro první kolo voleb senátních by měly být doručeny do vaší poštovní schránky nejpozději tři dny před termínem konání voleb, tedy v úterý 2. října. Lístky pro druhé kolo senátních voleb obdrží voliči ve volebních místnostech.

Kdy volby proběhnou?

Senátní i komunální volby se budou konat shodně v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. Volební místnosti se pravděpodobně otevřou v pátek kolem poledne a uzavřou se v sobotu v podobnou dobu. Hlasy by měly být sečteny do druhého dne.

V oblastech, kde žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50 % hlasů, proběhne ještě druhé kolo senátních voleb, které je naplánováno hned na následující týden, tedy na pátek 12. a sobotu 13. října 2018.

Co bude výstupem voleb?

V komunálních volbách se obvykle volí jedno městské zastupitelstvo, jehož velikost je závislá na počtu obyvatel daného města či obce. Nejmenší obce do 500 obyvatel mají mezi 5 a 15 zastupiteli, města nad 150 tisíc obyvatel zastupuje 35 až 55 lidí. Ve větších městech, například v Brně či v Praze, volí obyvatelé zároveň zastupitele města i zastupitele konkrétní městské části. Jinde, kupříkladu v Liberci, vybírají dvojí zastupitelstvo jen obyvatelé některých částí města.

Komunální volby nemají přímý vliv na volbu starosty či primátora. Toho vybere až následně ze svého středu nově vzniklé zastupitelstvo a nemusí se jednat o představitele strany či hnutí, které získalo největší počet hlasů.

Ze senátních voleb by mělo vyjít 27 senátorů, jeden za každý volební obvod. Doplní tak 54 stávajících senátorů, kteří mohou být vyměněni za další dva, respektive čtyři roky.

Jak volit?

Hlasovat lze v komunálních volbách hned několika způsoby. Volič může vybírat jednotlivé osobnosti napříč politickými uskupeními tzv. „malým křížkem“, zvolit jednu stranu či hnutí tzv. „velkým křížkem“ anebo oba postupy kombinovat, tedy vybrat jednu kandidátku a dále udělit preferenční hlasy určitému počtu lidí. V závislosti na tom, kolik členů má mít volené zastupitelstvo, pak dostanou po jednom preferenčním bodu ti, na něž se dostane v rámci vybrané politické strany či hnutí. Seznam všech kandidujících uskupení se nachází na jednom hlasovacím lístku, který volič vyplní a v obálce vhodí do urny.

V rámci voleb do Senátu má každý kandidát svůj vlastní volební lístek. Volič vybírá jeden z nich, který ve volební místnosti ukládá do obálky a vhazuje do urny.

Kdo smí volit?

Volit smí všichni občané České republiky starší osmnácti let, kteří mají trvalé bydliště v daném obvodu. V případě voleb do Senátu si lze vyřídit voličský průkaz a volit tak jinde než v místě trvalého bydliště. Pro jeho zhotovení je třeba dojít na místní městský či obecní úřad nebo na něj písemně odeslat žádost.

V komunálních volbách voličský průkaz použít nelze. Volit v nich tak nemohou například nemocní nebo vězni.

Jak se dostanu do volební komise?

Členem volební komise se lze stát nominací některé z politických stran či přihlášením na městském úřadě. Odměna člena komise závisí na počtu souběžně probíhajících voleb a na počtu volebních kol.