‚Otrávený‘ agent MI6 a jeho dcera bojují o život, v nemocnici je i záchranář. Nic o tom nevíme, říká Rusko

SALISBURY/PRAHA Sergej Skripal, který v neděli zkolaboval v nákupním centru v anglickém městě Salisbury po otravě neznámou látkou, dál bojuje o život. V kritickém stavu je i žena, kterou našli s ním - jde o jeho 33letou dceru Julii. V nemocnici zůstává i jeden člen posádky záchranářů, kteří u exruského rozvědčíka a agenta MI6 v bezvědomí zasahovali.

Policisté uzavřeli a hlídají Skripalův dům, jednu restauraci a jeden bar v centru Salisbury, stejně tak je uzavřena i část pohotovosti, kde Skripal s dcerou leží. Stále není známo, jaké látce byl pár vystaven. Deník Telegraph uvedl, že mohlo jít o syntetickou drogu Fentanyl. Je 10 000x silnější než heroin, používá se např. proti bolestem při nejbolavějších nádorech. Fentanylem se v roce 2016 předávkoval americký zpěvák Prince. Při velkém množství může Fentanyl způsobit zástavu dýchání a smrt.

Sergej Skripal u ruského soudu v roce 2006.

Látce byli zřejmě vystaveni i záchranáři, kteří v neděli u Skripala zasahovali. Policie v úterý v poledne uvedla, že v nemocnici jich bylo několik, jeden záchranář v ošetření i po dvou dnech dál zůstává. Vyšetřování už vedou příslušníci protiteroristické policie, zatím se však případ za teroristický útok nepovažuje.

Zemřela manželka, syn zahynul během návštěvy Petrohradu

Explukovníka ruské vojenské rozvědky Skripala v roce 2004 ruské úřady odhalily a o dva roky později odsoudily ke třinácti letům vězení za špionáž ve prospěch Británie, které se po zverbování MI6 dopouštěl zřejmě od konce 90. let. Údajně za odměnu 100 000 dolarů poskytoval informace o ruských špionech působících v Evropě.

V roce 2010 ho spolu s dalšími třemi osobami Moskva vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA. Skripalovi je v současnosti zřejmě 66 let. V roce 2012 zemřela v Angli Skripalova manželka Ludmila v 59 letech na rakovinu. Nedávno zemřel ve 43 letech i Skripalův syn - s přítelkyní zahynuli během návštěvy Petrohradu, uvedl BBC bez bližších podrobností.



Dmitrij Peskov, mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina v úterý řekl, že jeho země je připraveno pomoc s vyšetřováním. „O této tragické události ale bohužel nemáme žádné informace. Nevíme, co k tomu vedlo a kdo do toho mohl být zapojený.“

„Pokud se tato podezření ukážou jako opodstatněná, přijme naše vláda veškerá opatření, která považujeme za nezbytná k ochraně života lidí v této zemi a jejich svobod,“ varoval Rusko britský ministr zahraničních věcí Boris Johnson. Událost označil za „znepokojivý incident“.

Nynější případ však připomíná vraždu z roku 2006, kdy v Británii na otravu radioaktivním poloniem 210 zemřel bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko. Ten před smrtí obvinil ze své vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. Litviněnko, exagent KGB a FSB, v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro britskou tajnou službu.



Alexander Litviněnko několik dní před smrtí.

Policie nyní zkoumá záznamy kamerového systému města - chtějí se tak pokusit sestavit trasu, kudy Skripal s dcerou do obchodního centra šli. Stejně tak vyslýchá svědky a provádí forenzní analýzy. „V neděli okolo 16:15 jsme obdrželi volání od občana, který měl strach o zdraví dvojice lidí. Dvojice - zhruba šedesátiletý muž a zhruba třicetiletá žena - byli nalezeni v bezvědomí na lavičce v nákupním centru The Maltings. Zasahovali policisté, záchranáři a hasiči, oblast byla uzavřena. Pár, o kterém se domníváme, že se znal, neměl žádná viditelná zranění. Poté byl převezen do nemocnice,“ popsala událost v jejím úplném počátku witshirská policie.