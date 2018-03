Otrávený exšpion Skripal nosil britské rozvědce MI6 cenné informace, ale za peníze

Bývalý ruský tajný agent Segej Skripal, který se i se svou dcerou stal v Británii terčem pokusu o vraždu nervovým plynem, byl dlouhá léta velmi ceněným spolupracovníkem britské tajné služby MI6. Britská rozvědka za jeho informace ochotně platila vysoké částky, protože je považovala za vysoce užitečné a důvěryhodné - díky němu získala například v podstatě celý telefonní seznam zaměstnanců ruské vojenské rozvědky (GRU). Napsal to britský deník The Times.

The Times s odkazem na nejmenované zdroje rekapituluje celou historii Skripalova vztahu s MI6, která začala v roce 1995. Tehdy Skripal působil ve službách GRU ve Španělsku a britskému agentovi, který používal identitu španělského obchodníka, se podařilo ho přimět ke spolupráci. Ta se stále zintenzivňovala, a to i poté, co Skripal začal trpět cukrovkou a vrátil se do Moskvy. Skripal odešel do důchodu v roce 2000, ale s MI6 byl v kontaktu i poté.

Výměna informací měla svá jasná pravidla: MI6 pro Skripala pronajala rekreační nemovitost ve španělské Malaze, kde se Rus scházel se svým britským protějškem. Několik schůzek trvajících tři až čtyři hodiny se vždy odehrálo během tří dní, za každou z nich dostal Skripal zaplaceno mezi 5000 a 6000 dolary (asi 100.000 a 120.000 korunami). Peníze putovaly na jeho španělský účet. O Skripalově významu vypovídá i jeho krycí jméno Forthwith (Neprodleně).

Skripalova hodnota spočívala zejména v jeho detailní obeznámenosti s fungováním a strukturou vojenské rozvědky. MI6 například předal téměř kompletní seznam zaměstnanců GRU, celkem se jednalo o stovky jmen. Britové pak tyto informace sdíleli i se svými spojenci a poskytli je například americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), čímž se jim podařilo oslabit jednu z klíčových složek ruských tajných služeb.

Ačkoli MI6 Skripala ve svých složkách popisuje jako člověka, který „vždycky hledal možnost, jak si bokem něco vydělat“, hodnotí ho velmi vysoce jako jednoho z nejvýkonnějších špionů období po ukončení studené války.

Skripalovu identitu dvojitého agenta nakonec odhalil spolupracovník Moskvy ve španělských bezpečnostních složkách, Skripal byl pak v roce 2004 zatčen ruskou Federální bezpečnostní službou FSB a v srpnu 2006 odsouzen ke 13 letům vězení za špionáž. Do Británie se pak dostal v rámci výměny agentů mezi Ruskem a USA v roce 2010.