Dvojice šéfa strážníků falešně obvinila, telefon nikomu nerozbil. Stíhá je policie

PRAHA Tvrzení dvojice lidí přispělo k tomu, že ředitel Městské policie pro Prahu 1 Miroslav Stejskal skončil před soudem. Státní zástupkyně ho obžalovala i kvůli tomu, že jednomu z nich při služebním zákroku vytrhl telefon z ruky. Podle nařčení ředitel navíc přístroj rozbil. Jenže podle zjištění serveru Lidovky.cz si pachatel poškození telefonu vymyslel, policie ho kvůli tomu nyní stíhá.

Ředitel Stejskal se kvůli podezření z neoprávněného parkování na místě pro invalidy dostal do střetu se šoférem Robertem L. a jeho otcem 10. prosince 2016 v centru Prahy. Když ověřoval identitu řidiče, situace mezi účastníky zákroku se vyhrotila a skončila potyčkou. Stejskal nakonec Robertu L. telefon uzmul, protože se bál o svou bezpečnost.

Kvůli konfrontaci s oběma muži ho státní zástupkyně Zdeňka Galková obžalovala ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle ní neměl ředitel na telefon vůbec sahat. Když policie začala incident rozkrývat, prověřovala ještě jedno podezření. Podle výpovědi otce a syna měl Stejskal zmíněný telefon rozbít. Poškodil ho údajně tím, že ho hodil Robertovi L. do auta. Jenže se ukázalo, že nic takového se nestalo.

„Ze zajištěných důkazů je zřejmé, že k poškození předmětné věci nemohlo dojít způsobem, který osoby uvádí,“ sdělil serveru Lidovky.cz Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie, která se nařčením zabývala. Roberta L. a jeho otce výmysl dostal do problémů, policie je kvůli němu od 18. ledna stíhá. „Tyto osoby jsou nyní obviněny z trestného činu křivé obvinění,“ dodal mluvčí Hulan. Pokud jim soud lež prokáže, mohou oba skončit až na tři roky za mřížemi.

‚Od začátku jsem věděl, že lžou‘

Podle informací serveru Lidovky.cz Roberta L. a jeho otce shodou okolností vyšetřuje stejný kriminalista, který navrhl obžalovat Stejskala. Kvůli obžalobě ředitel do uzavření případu přišel o místo, šéf pražských strážníku Eduard Šuster ho zbavil velení. Stíhání obou mužů Stejskal kvituje. „Já jsem to, že lžou, věděl od samého počátku. Ale prostě na to dlouhou dobu nikdo neslyšel,“ reagoval pro server Lidovky.cz.

Obvinění obou mužů ale zvrat do jeho kauzy nepřineslo. Stále se musí před soudem obhájit z toho, že Robertovi L. telefon sebral. Suspendovaný ředitel je přesvědčený, že na to měl právo. Řidič totiž s přístrojem ve výšce očí vykročil směrem k němu. Stejskal se obával, že mu může telefon hodit do tváře. Podle jeho přesvědčení mu zákon v takovém případě dovoluje, aby jednal.

Stejskal už loni v listopadu dostal trest. Soudkyně Helena Králová z Obvodního soudu pro Prahu 1 mu bez hlavního líčení uložila pokutu 20 tisíc korun. Ředitel si však podal takzvaný odpor, případ se tak musí standardně projednat v soudní síni. Nicméně Stejskal si musí počkat, soudkyně má ‚na krku‘ kárné řízení kvůli vážným chybám v řadě jiných kauz včetně zneužití vojenské rozvědky ženou expremiéra Petra Nečase Janou a dočasně nesmí soudit.

Ředitel dostal při zákroku pěstí

„Soud vyčkává na výsledek kárného řízení, které je nařízeno na 14. února,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz mluvčí obvodního soudu Pavla Hájková. Pokud by Králová přišla o funkci, kauzu dostane do ruky jiný soudce. Ať už se nakonec případu chopí kdokoliv, ředitel se hodlá na každý pád očistit. „Chci prokázat, že za těchto okolností není možné, aby si pachatel nahrával policisty, kteří proti němu zakročují,“ sdělil k tomu už dříve Stejskal.

Ředitel bez velení Když Miroslava Stejskala státní zástupkyně loni v říjnu obžalovala, šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster ho zbavil velení strážníků v Praze 1. Přeřadil ho na centrální ředitelství, kde Stejskal působí na právním odboru a pobírá o 20 tisíc nižší plat.

Suspendovaný ředitel tam shodou okolností připravuje podklady k metodickým pokynům, aby strážnici postupovali při svých zákrocích v souladu se zákonem. Pokud soud Stejskala očistí, Šuster mu vrátí velení. V opačném případě ho propustí.

Pří zákroku z prosince 2016 se jeho podezření potvrdilo. Robert L. parkoval na místě pro invalidy díky falešnému průkazu pro tělesně postižené. Šlo o nevyplněnou šablonu dokladu, kterou získal od svého otce. V minulosti pracoval jako úředník. Padělání průkazu řešil Úřad městské části Praha 1 jako přestupek, ačkoliv ho původně policie prověřovala jako podezření z padělání a pozměnění veřejné listiny.

Stejskal navíc při zákroku došel k újmě. Ještě než sebral Robertu L. telefon, otec šoféra ho napadl. Robert L. se jednak nechtěl prokázat, jednak odmítal dát z ruky falešný průkaz. „V jednom okamžiku otec chytil obviněného (Stejskala) za oděv pod krkem a udeřil ho rukou do brady, zachoval si obviněný profesionální přístup,“ všimla si státní zástupkyně Galková, která Stejskala obžalovala.