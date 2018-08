Pád na dno. Byl hejtman i poslanec, teď je invalida a kvůli ROP Severozápad má v patách policii

PRAHA Jiří Šulc býval mocný muž. Dvě volební období mu náleželo křeslo hejtmana Ústeckého kraje, byl poslancem a několik let řídil severočeskou ODS. Dnes nic z toho neplatí. Šulc je v invalidním důchodu, letos v lednu si pak vyslechl nepravomocný rozsudek v jedné trestní kauze. A letos v srpnu si převzal obvinění, že pokoutně pomohl dosadit do čela dotačního úřadu svého známého.

Tento týden přišlo do datové schránky Šulcova právního zástupce Daniela Voláka usnesení o tom, že Národní centrála proti organizovanému zločinu začala stíhat jeho klienta. Kriminalisté mají za to, že Šulc před lety protiprávně umetl cestu do funkce řediteli dotačního úřadu Severozápad Petru Kušnierzovi. Spolu se Šulcem obvinili i Petra Vráblíka, který se měl na údajné manipulaci výběrového řízení podílet a jehož Kušnierz ve funkci střídal.

„Mohu potvrdit, že k zahájení trestního stíhání dvou osob došlo v měsíci srpnu 2018, a to pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele,“ sdělil serveru Lidovky.cz dozorující žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Tomáš Minx ke kauze, na níž tento týden upozornila Česká televize. Okolnosti stíhané trestné činnosti nechtěli policie ani žalobce přiblížit.

Lidovky.cz ale zjistily, že o průběhu minimálně nestandardního konkurzu, na jehož konci získal Kušnierz funkci ředitele, mají vyšetřovatelé poznatky nejméně několik let. Zazněly v průběhu procesu, v němž byl v minulosti obžalován sám Kušnierz kvůli korupci. Coby ředitel přijímal úplatky za ovlivnění dotačních projektů. Během líčení se soud zajímal i o to, jakým způsobem se ke svému postu dostal.

Výběrovou komisi jmenoval Šulc

Obvinění po 9 letech Co vedlo policii k tomu, že Šulce obvinila až dlouhé roky poté, co konkurz proběhl? Stíhání budí pozornost i z toho důvodu, že kriminalisté o průběhu výběrového řízení léta ví. Mají zmonitorované třeba maily mezi Petrem Vráblíkem a Petrem Kušnierzem. „Policejní orgán ke stíhání přistoupí v okamžiku, kdy opatřené důkazy dostatečně podporují závěr, že konkrétní osoba se dopustila trestného činu. Podezření či definované skutkové okolnosti bez dalšího nestačí," vysvětlil žalobce Tomáš Minx.

Kušnierz se stal mezitím klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v řádu miliard korun, NCOZ v ní stíhá 26 lidí. Šulc v této části případu nefiguruje. „Považuji to za účelové vtažení mého klienta do té velké kauzy. Když ho policie nemohla obvinit v rámci ovlivňování projektů, tak přišla s tímto formálním obviněním za výběrové řízení," míní advokát Volák.

Sám Kušnierz už kvůli korupci a dílčím machinacím v ROP Severozápad dva pravomocné tresty dostal, aktuálně je ve vězení. V červenci soud rozhodl o jeho nepravomocném podmíněném propuštění.

„Ředitelem by si měl být od 11. prosince po dohodě se Šulcem,“ psal například 19. listopadu 2009 Vráblík v e-mailu Kušnierzovi šest dní předtím, než bylo výběrové řízení vůbec vyhlášené. „S politiky z Karlových Varů je to předjednané,“ psal Kušnierzovi o týden později. Vráblík se coby končící šéf dotačního úřadu s ním navíc v předstihu domlouval na tom, jaký chce služební mobil, či na sekretářce.

Vše nakonec proběhlo podle scénáře, který Vráblík Kušnierzovi předestřel. Řídící výbor dotačního úřadu, jejž tvořili vybraní politici Ústeckého a Karlovarského kraje, skutečně Kušnierze 11. prosince 2009 ředitelem jmenoval. Výboru předsedal sám Jiří Šulc. Byl to také on, kdo promluvil do konečného pořadí uchazečů o post prvního muže úřadu.

„Výběrovou komisi (doporučila jmenování ředitele) oficiálně jmenoval tehdejší předseda Regionální rady Jiří Šulc, měla pět členů,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí úřadu Severozápad Pavel Žinčík. V komisi zasedl i sám Šulc. Navzdory výše uvedeným indiciím advokát Daniel Volák ujišťuje, že se jeho mandant ničeho nezákonného nedopustil. Proti jeho obvinění už podal stížnost, kterou ještě v průběhu srpna odůvodní.

Argumentaci bude chtít Volák vystavět kolem premisy, že policie vyhodnotila údajný Šulcův trestný čin podle špatného zákona. „Z mého pohledu to trpí zásadním nedostatkem právní kvalifikace ve vztahu k mému klientovi,“ uvedl pro Lidovky.cz advokát. „Policejní orgán stále opakuje něco o zákonu o úřednících, když přitom na zaměstnance ROP Severozápad se tento zákon nevztahuje, jenom zákoník práce,“ upozornil.

‚Předpokládal jsem, že nebude dělat vylomeniny‘

Šulc s Vráblíkem se k okolnostem jmenování Kušnierze ředitelem vyjádřili u soudu v lednu 2012, když ještě coby pouzí svědci vypovídali ve zmíněné korupční kauze svého chráněnce. Oba svorně popřeli, že by výběrové řízení provázely nepravosti. „Považoval jsem ho za nejvhodnějšího kandidáta,“ uvedl Vráblík. Diskuse o mobilu či sekretářce ještě před koncem konkurzu označil za „standardní personální proces.“

„Z mého pohledu proběhlo výběrové řízení naprosto standardně,“ vyprávěl pak u soudu v ohrádce pro svědky Šulc. Předčasnou komunikaci Vráblíka s Kušnierzem o ředitelských záležitostech rovněž shledal jako přirozenou. „Když se někam hlásím a chci vyhrát výběrové řízení, tak si přece chci sehnat co nejvíce informací,“ vysvětloval Šulc, který v době líčení byl poslancem, krajským radním pro dopravu a šéfem výboru Severozápad.

V době inkriminovaného konkurzu přitom pro něj nebyl Kušnierz neznámou postavou. Měli za sebou čilou spolupráci na městském úřadu v Mostě v druhé polovině 90. let, kdy Šulc město coby starosta spravoval. Kušnierz pod ním působil jako vedoucí oddělení správy městského majetku a poté jako šéf odboru investic. Nicméně jejich první společné působení dopadlo neslavně, Šulc Kušnierze vyhodil a dokonce kvůli němu podal podnět na policii.

„Policie nic nevyšetřila, takže zřejmě má podezření nebyla správná. Pan Kušnierz se pak vypracoval z řadového pracovníka na ministerstvu školství až na náměstka ministerstva zemědělství. Předpokládal jsem, že si doplnil vzdělání a že už nebude dělat vylomeniny,“ uvedl Šulc. Jenomže v červnu 2009 ho tehdejší ministr Jakub Šebesta z funkce náměstka odvolal, za další půl rok už byl Kušnierz ředitelem dotačního úřadu.

Exčlen ODS v invalidním důchodu

Sám Jiří Šulc od roku 2012 zažíval dramatický ústup z politického výsluní. V červnu nejprve složil funkci předsedy řídícího výboru ROP Severozápad, současně ukončil svou kariéru na regionální úrovni. Funkci krajského radního v podzimních volbách neobhajoval. Jako poslední mu zbyl mandát poslance, jenž mu vypršel v roce 2013. V předčasných volbách už nekandidoval.

Politické funkce byly vystřídány pletkami s policií. Na jaře 2014 ho vyšetřovatelé obvinili z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Už tehdy mu přitížilo spojení s Kušnierzem. Podle policie mu totiž Šulc nelegálně zařídil konkurenční doložku ve výši 385 tisíc korun. Letos v lednu mu za to ústecký okresní soud vyměřil 18 měsíců podmíněně se zkušební lhůtou tří let, verdikt není pravomocný.

V současnosti se tedy Šulc potýká s druhou trestní kauzou. Obvinění ho zastihlo v době, když už dávno není ani členem ODS. Podle informací serveru Lidovky.cz se navíc dlouhodobě potýká s vážnými zdravotními potížemi, je v invalidním důchodu. „Má velmi sníženou mobilitu, jeho zdravotní stav má negativní sestupnou tendenci,“ poznamenal k tomu jeho právní zástupce Volák. Oba se znají ještě ze společného působení v ODS.