KLESLA: Pád pána z Bezdružic. Letadlo jménem WSM čeká zřejmě tvrdé přistání

Máloco symbolizovalo tajemného miliardáře Jiřího Kubíčka tak jako zámek v Bezdružicích, který poněkud svérázně rekonstruoval. Na stěnách visely nepříliš kvalitně vytištěné kopie slavných obrazů a stejné péče se dočkaly i stropní malby. Nejbizarnější ale byly sály přetékající vycpanými zvířaty, která prý moderní kopie slavného pana Kryštofa Haranta lovila osobně kuší, část trofejí však byla umělá.

Se svou výzdobou pak údajně geniální obchodník na burze ochotně vytvářel doslova ikonické snímky. Zvláště rozkošný je ten s tygrem či pštrosem. Jak se ale ukázalo, a první na to upozornily LN, podnikání jeho firmy WSM, založené prý na superprogramech, mělo s falešnou výzdobou sídla až mnoho příliš společného. Policie včera Kubíčka obvinila, že žádný robot s mi liardou od klientů neobchodoval a zámecký pán peníze protizákonně používal k nákupu nemovitostí.



Laicky se tomu říká letadlo, odborněji Ponziho schéma, ai když budeme ctít princip presumpce neviny, obecnou poučku si můžeme připomenout už teď. Lidé ve vidině snadného zisku stále dokola skáčou na lep osvědčeným podvodným schématům, byť byla tisíckrát odhalena.

Pokud zjištění policie v případu WSM potvrdí soud, zbývá jen otázka, jak moc tvrdé přistání to pro klienty nového pána z Bezdružic bude, tedy jak moc peněz zbylo. Spekuluje se, že velmi významně byly do WSM zapojeny celé české hokejové kabiny, však také firma sponzorovala domácí první ligu. Zlaté štěstí z Nagana by tak na dvacáté výročí mohly vystřídat investiční slzy.

V tomto ohledu je ale potřeba se také ptát, zda odpovědný orgán dohledu nad burzovním obchodováním, tedy Česká národní banka, postupoval dost rychle a důrazně a stejně tak i policie. Vždyť případ WSM vykazoval už delší dobu klasické příznaky, jako jsou výmluvy, proč nejde vyplatit peníze klientům, kteří je chtějí zpět předčasně. A co víc, prakticky celá pražská burzovní společnost na firmu varovně ukazovala prstem a někteří upozorňovali, že takové výnosy prostě nejsou možné. Zdá se, že zázrak se opravdu nekonal.