Pán prstenů od Amazonu bude nejspíš nejdražším seriálem historie. Pomůže i Peter Jackson

LOS ANGELES Uniklé informace mluví o tom, že by společnost Amazon za seriál ze světa Pána prstenů mohla zaplatit celkově až jednu miliardu dolarů. Ruku k ambicioznímu dílu má jako producent přiložit i Peter Jackson, režisér filmových trilogií Pána prstenů a Hobita.

V listopadu minulého roku koupila společnost Amazon práva na Tolkienův svět Středozemě. Svou nabídkou v hodnotě 250 milionů dolarů milionů dolarů (zhruba 5,1 miliard korun) přeplatila i americký Netflix. Astronomická částka se ale jeví jen jako špička ledovce.

Uniklá zpráva počítá s tím, že celkový rozpočet seriálu (to ale i včetně částky za koupená práva) bude zhruba jedna miliarda dolarů ( zhruba 20,66 miliard korun). S tímto rozpočtem by šlo opravdu o nejdražší seriál všech dob. Pro porovnání - osmá série Hry o trůny, nejdražší plánovaná, bude mít šest epizod a u každé z nich se počítá s rozpočtem zhruba 15 milionů dolarů.

Počítá se také s tím, že by se na projektu měl podílet režisér Peter Jackson, nejspíše jako výkonný producent. To je údajně možné ale jen díky tomu, že v listopadu 2017 přestal Tolkeinovu pozůstalost spravovat spisovatelův třiadevadesátiletý syn Christopher. Ten je známým puristou, co se týče děl svého otce, a Jacksona k seriálu připustit nechtěl, protože se jeho filmy výrazně odlišovaly od knižní předlohy. Faktem ale zůstává, že Jacksonova filmová trilogie Pán prstenů si odnesla celkem sedmnáct Oscarů a slavila úspěch u diváků i kritiky.



Amazon má podle informací práva na pět sérií seriálu a jedno vedlejší dílko (spin-off). Dějově by mělo být dílo zasazeno ještě před děj filmové trilogie Pán prstenů.