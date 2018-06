Papež přijal rezignaci tří biskupů kvůli zneužívání dětí v Chile

VATIKÁN Papež František přijal rezignaci prvních třech z více než třicítky chilských biskupů, kteří minulý měsíc dali své funkce k dispozici kvůli zneužívání mladistvých chilskými kněžími koncem minulého století a krytí těchto činů představiteli chilské katolické církve. Informoval o tom v pondělí Vatikán. Podle agentury AP zatím není jasné, zda papež přijme i ostatní rezignace.

Jedním z biskupů, jejichž rezignace papež přijal jako první, je Juan Barros. Ten je jednou z klíčových postav skandálu. Byl totiž dlouholetým blízkým spolupracovníkem kněze Fernanda Karadimy, kterého Vatikán v roce 2011 uznal vinným ze sexuálního a psychického zneužívání mladistvých a zakázal mu církevní činnost. Karadima (87) ale trestně odsouzen nebyl, protože skutky byly tehdy už promlčené. Podle svědectví zneužívaných Barros o činech Karadimy věděl a kryl je.



Papež František Barrose v minulosti hájil s odůvodněním, že proti němu nejsou žádné důkazy. Zastal se ho ještě i během své cesty do Chile letos v lednu. Poté ale papež do Chile vyslal uznávaného odborníka Vatikánu, maltského arcibiskupa Charlese Scicluna, aby případ prošetřil. Papež poté přiznal, že i on sám vážně pochybil při posuzování kauzy.

Minulý měsíc papež František svolal do Vatikánu všechny chilské biskupy, které obvinil, že nedostatečně chránili děti před pedofilními kněžími. Podle papeže chilská církevní hierarchie při řešení případů zneužívání udělala „vážné chyby“ a nese kolektivní vinu za to, že katolická církev kvůli skandálu ztratila na důvěryhodnosti. Všichni chilští biskupové posléze v bezprecedentním kroku nabídli rezignaci.

Z vyšetřování arcibiskupa Scicluna vyplynulo, že chilská katolická církev případy zneužívání vyšetřovala povrchně nebo vůbec a že na některé vyšetřovatele byl navíc vyvíjen tlak shora, aby ničili kompromitující materiály.