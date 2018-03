Paradoxy městské policie v Praze: strážníků ubývá, ředitel inkasuje odměny dál

PRAHA Až letos bude pražská komunální vláda v čele s ANO skládat před obecními volbami účty, minimálně v jednom ohledu bude muset přiznat neúspěch. Zavázala se k posílení stavu strážníků městské policie. Jenže čísla ji usvědčují z neúspěchu, řady městských policistů řídnou. Přesto je odpovědný radní s řízením sboru spokojený, ředitel městské policie pak dál pobírá statisícové odměny.

„V následujících letech chceme podporovat Městskou polici a Polici ČR, a to především v jejich snaze o navýšení počtu strážníků a policistů, ve zkvalitňování jejich technického vybavení a zázemí pro výkon služby,“ píše se v programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice pro stávající volební období. „K tomu Rada hlavního města Prahy zvýší počet městských strážníků a prohloubí spolupráci s Policií ČR,“ stojí dál v dokumentu.

Prostou řečí čísel však v tomto bodu koalice selhala. Městská policie lidi ztrácí. Věcná odpovědnost leží na bedrech ředitele Eduarda Šustera, kterému sbor podléhá od prosince 2012. I on ve své koncepci avizoval, že strážníků pod jeho velením přibude, ale v jednotlivých letech městskou policii opustilo víc lidí, než se k ní přidalo.

Co tedy říkají statistiky? Podle takzvaných systemizovaných míst má městská policie čítat dohromady 2 333 strážníků. Podle posledních dostupných dat jich na konci loňského roku bylo pouze 2062. Rozdíl skutečnosti oproti plánům zvýrazňuje pohled na stav ze sklonku roku 2013, kdy ředitel Šuster završil první rok ve funkci. Městských policistů měl tehdy k dispozici 2 170.

„Každý, kdo přistupuje k zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků hlavního města Prahy stejně zodpovědně jako vedení Hlavního města Prahy, nemůže tento stav hodnotit jako uspokojivý,“ zhodnotil personální stav svého sboru pro Lidovky.cz ředitel Šuster. Nedostatečnou personální kondici městské policie přičítá především vnějším faktorům, na které nemá vliv.

‚Neschopnost udržet si zkušené zaměstnance‘

Hlavní důvod spatřuje v legislativní změně, jež vešla v platnost roku 2016. Strážníky povinuje disponovat maturitou, kvůli tomuto předpisu svléklo uniformu 110 mužů. Jako další důvody uvádí konkurenční nabídky z komerční sféry, vzhledem k minimální nezaměstnanosti nedostatek volných pracovních sil a vysokou náročnost strážnické profese.

Šéf jedné z hlavních odborových organizací při pražské městské policii Richard Krbek argumenty svého nadřízeného odmítá přijmout, považuje je ze výmluvy. Dokládá to čísly z loňského roku, kdy nastoupilo 146 strážníků, ale na druhou stranu jich odešlo 154. „Je to důkazem neschopnosti udržet si zkušené, vycvičené zaměstnance,“ glosoval pro server Lidovky.cz Krbek.

V konečném důsledku kýžený efekt nepřinesl ani náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun, jejž městská policie vyplácí od 1. ledna loňského roku. Zvýšení této sazby je vrcholem série opatření včetně příspěvků na dovolenou, finanční podpory bydlení či zvýšení hodnoty stravenek, s nimiž Šuster přichází od roku 2014. „Tato opatření zabránila mnohem dramatičtějšímu personálnímu propadu,“ míní naopak ředitel.

Odborář Krbek hlavní problém současného podstavu spatřuje v tom, že zabraňuje efektivnímu výkonu profesních povinností. Muži jsou prý přetížení. „Stávající zaměstnanci musejí vykonávat náročnou práci i za oněch 282 chybějících kolegů. Toto se nám může projevit na unavenosti a z ní plynoucích pracovních úrazech, nemocích a chybách při výkonu služby,“ upozorňuje.

Radní i opozice stojí za Šusterem

Za ředitelem však stojí radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). Jeho spokojenost s řízením sboru pramení z toho, v jak špatné kondici byla městská policie za předchozího ředitele Vladimíra Kotrouše. Toho kvůli korupci sebrali kriminalisté na podzim 2011. „Personální destabilizace, neexistence čehokoliv, co by jen vzdáleně připomínalo efektivní a transparentní ekonomické fungování a především naprostá frustrace jak zaměstnanců, tak veřejnosti,“ připomněl pro Lidovky.cz radní, jaká byla situace v té době.

Personální stav pražské městské policie Podle tabulkových míst vycházejících z koncepce ředitele Eduarda Šustera má mít pražská městská policie 2520 zaměstnanců, z toho mělo být 2 333 strážníků.

K 31.12.2017 však bylo zaměstnanců jen 2 238, z toho 2062 strážníků. Přikládáme statistiky za předchozí roky:

2016 – 2 242 zaměstnanců/2065 strážníků (172 strážníků přišlo/231 odešlo)

2015 – 2 297/2 127 (152/131)

2014 – 2 268/2101 (124/196)

2013 – 2 340/2170 (224 strážníků odešlo)



Průměrný plat v městské policii byl na konci roku 2017 35 349 korun.

Právě on je podepsaný pod odměnami, které město Šusterovi vyplácí. A to i za rok 2017, kdy městská policie přišla o více lidí, než nabrala. Řediteli bonusy vynesly celkem téměř dva miliony korun. „Průměrná výše ročních odměn za celé působení ředitele Šustera je 398 tisíc hrubého,“ vypočítal radní. Poslední odměna řediteli náleží za to, že kvůli chybějící maturitě propuštěným strážníkům odmítl přiznat mzdu za výpovědní lhůtu. Několik mužů si u soudu nárokovalo 11 milionů korun, ale městská policie ve sporu obstála.

Spokojená je i opozice na magistrátu. Cení si především toho, že se Šusterovi povedlo sbor po otřesu způsobeném Kotroušovou aférou stabilizovat. „Oceňujeme poměrně transparentní přístup k řízení městské policie i například fakt, že se podařilo vysoutěžit zakázky mnohem levněji oproti původnímu stavu,“ sdělil serveru Lidovky.cz za Pirátský klub zastupitel Ivan Mikoláš. Nedostatek mužů přechází velkoryse s tím, že pražské státní policii chybí dokonce přes 600 lidí.

Odborář Krbek naopak poukazuje na to, že Šuster nebyl schopen dostát své koncepci předložené v roce 2013. V ní sliboval nárůst zaměstnanců, ačkoliv věděl o hrozbě nucených vyhazovů kvůli absenci maturity. Připomíná také, že sbor dostal pokutu 500 tisíc korun od antimonopolního úřadu. Pravomocně ji udělil loni lednu kvůli tomu, že městská policie při zakázce na dodávku výstroje nedostatečně určila požadavky.