‚Rej extremistů.‘ Sjezd evropské ultrapravice do Prahy nepatří, míní politici

PRAHA Mezi parlamentními stranami v pátek zavládla vzácná shoda. Většina z nich odsuzuje mezinárodní extremistický sjezd, který se v sobotu odehraje v Praze. Na konferenci krajně pravicových stran se sejdou Tomio Okamura (SPD), Marine Le Penová i Geert Wilders. Zástupci parlamentních stran vidí v summitu ohrožení západního směřování Česka a odmítají, aby se Praha stala rejdištěm protidemokratických sil.

„To, že jsou k nám pozváni Le Penová a další, znamená, že k nám Tomio Okamura do Prahy zve politickou periferii. Takže místo toho, abychom se profilovali jako země s jasným směřováním prozápadním, kam patříme, tak se u nás dělají reje extremistů. Nehledě na to, že se můžeme bavit i o tom, do jaké míry jsou to síly proruské - viz financování kampaně Le Penové,” opřel se do sjezdu šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek (KDU-ČSL).



Názorově se tak přiblížil bývalému ministru kultury, Danielu Hermanovi, který ráno na svůj twitter napsal, že se Praha nesmí stát rejdištěm různých protidemokratických sil světa. Tomia Okamuru označil za falešného hráče české politiky.



Konání sjezdu v Praze se nelíbí ani Vítu Rakušanovi, místopředsedovi hnutí STAN. „Myslíme si, že zvát do Prahy lidi z evropských zemí, kteří docházejí ke své moci vyvoláváním strachu a nejistoty, je něco, co liberální Praze vůbec nesluší.”

Nejde ale podle poslanců jen o Prahu. „Vadí mi to ve vztahu k celé naší republice. Já nechci, aby tady zástupci parlamentní strany nebo její pracovníci vykřikovali, že cikáni a Židi patří do plynu. Prostě nechci,” doplnil Jan Bartošek.

Zemana střídá Le Penová

Nový předseda TOP 09, Jiří Pospíšil, vidí jako cíl populistů, kteří se na pozvání SPD v sobotu sejdou v Praze, rozbití Evropské unie a NATO. „A to, aniž by nacházeli jakoukoli alternativu. V případě České republiky by byla realizace jejich programu naprostou katastrofou, protože by došlo k ekonomickému kolapsu a posílení ruského vlivu v naší zemi,” uvedl za TOP 09 Pospíšil.



Navíc vidí souvislost i se spojením Miloše Zemana a SPD. „Je smutné, že prezidenta Zemana, který byl hostem sněmu SPD minulý víkend, střídá u Okamury extremistka Le Penová. Bohužel to ukazuje na ochotu prezidenta Zemana spojovat se s extremisty a zhoršovat stav české politické kultury,” dodal.

Summit odpůrců migrace Na konferenci vystoupí špičky evropské ultrapravice sdružené ve frakci Evropa národů a svobody (ENF). Účastníky budou populisté z Rakouska, Británie, Itálie, Německa, Belgie i Polska. Společně proberou svou vizi Evropy. Ta má podle nich má být Evropou suverénních národů. Le Penová u nás nevystoupí poprvé, Wilderse bude chránit česká policie. Akci budou provázet demonstrace v ulicích.

Expert na zahraničí, Mikuláš Peksa, za Piráty ujišťuje, že omezovat združování jako strana nechtějí. „Ale budeme všemi dostupnými demokratickými prostředky rozkrývat snažení této internacionály nacionalistů. A chceme umožnit občanům, aby je prohlédli,“ podotkl. Podle něj zmínění nacionalisté usilují o šíření rasismu a národnostní i náboženské nesnášenlivosti.

Potřebujeme skutečná východiska z krize

„Jedinou správnou reakcí pro demokratické strany je brát zvyšování zájmu o pořádání takové konference jako jedno z dalších potvrzení faktu, že přístup EU k problému migrace je třeba změnit,” vyjádřil se za ODS její místopředseda, Miloš Vystrčil. EU by podle něj měla jednat racionálněji a produktivněji.

Místopředseda KSČM, Josef Skála, vidí v této situaci výzvu pro každého, aby přišel s návrhem skutečných východisek z krize. „Na takové konferenci jich přítomní nabídnou pramálo. Sejdou se buldozery zavádějících mýtů,” doplnil.

“Od srazu antievropských stran a antisystémových nacionalistů nečekám nic dobrého. Je smutné, že se tahle estráda odehraje zrovna v srdci Evropy za aktivní účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny,” shrnul svůj postoj Jan Chvojka (ČSSD).