Paroubek pořádá konferenci, na níž chce vzkřísit ČSSD. Strany se na nic neptal

PRAHA Bývalý premiér Jiří Paroubek své původní straně opět připomněl, že jsou jí jeho služby k dispozici. Exšéf ČSSD nadcházející neděli pořádá konferenci, na níž by rád občerstvil program sociální demokracie. Akci přitom nachystal bez vědomí strany. Oslovení členové jejího vedení se na ni ani nechystají.

„Myslím si, že ČSSD potřebuje inovovat své programové cíle. A také jsem si všiml, že u naprosté většiny kandidátů do vedení strany chybí jakékoliv programové vyjádření,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz svou motivaci Paroubek. „Domnívám se, že by bylo dobré, aby sociální demokracie začala o takových věcech debatovat,“ dodal expremiér.

Konference má přídomek Nové vize sociální demokracie, nové programové cíle ČSSD. Odehraje se nadcházející neděli dopoledne v hotelu Ambassador na Václavském náměstí. Podle Paroubka potvrdilo účast na 150 lidí, někdejší hybatel české politické scény však předpokládá ještě větší nápor hostů. Z konference má vzejít impuls k renovaci programu ČSSD.

Její vizi chce přitom obnovit člověk, jenž stojí mimo stranické struktury sociálních demokratů. Partaj opustil Paroubek už téměř před sedmi lety. Nicméně poslední rok dává najevo svůj zájem se mezi její členy opět zařadit, ČSSD mu však ale stále neotevřela. Dráždí ji jeho politická dráha po odchodu ze strany, kdy si založil partaj NS-LEV21 a na čas se stal pro ČSSD konkurencí.

‚Měli by si mě přijít poslechnout‘

Pikantní na Paroubkově snaze je fakt, že ČSSD plánuje programově postavit na nohy bez jejího vědomí. Konferenci se stranou nekonzultoval. „O žádné takové konferenci nevím. Troufnu si na sto procent říct, že s tím strana nemá nic společného,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí partaje Mikuláš Klang. Podle Paroubka nebylo prý akci s kým domlouvat, jelikož je podle jeho soudu vedení partaje roztříštěné.

Seminář pořádá z titulu jednoho ze zakládajících členů obnovené ČSSD po roce 1989, dlouholetého člena a jejího předsedy. Paroubek pak stojí v čele Společnosti Willyho Brandta a Bruna Kreiského, kteří se považují za velké osobnosti evropského sociálně-demokratického hnutí. „Společnost se zabývá šířením socialistických myšlenek,“ poznamenal Paroubek k oprávnění konferenci svolat.

Nad akcí se však vznáší otázka, zda výrazné představitele z ČSSD přitáhne. Paroubek s účastí některých počítá, ačkoliv jmenovat je nechce. Ale podle jeho přesvědčení by se měli přijít přiučit. „Měli by spíš zpytovat svědomí, než se někde ukazovat veřejnosti, ale myslím si, že by to měli také slyšet,“ poznamenal sebevědomě na adresu stávajících špiček sociální demokracie v narážce na chabý volební výsledek strany.

Zimola ani Zaorálek se na akci nechystají

„Nic o tom nevím a nechystám se tam,“ sdělil serveru Lidovky.cz volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. A Paroubek podle všeho příliš neláká ani osobnosti z opačného spektra strany, které se pod hlavičkou platformy Zachraňme ČSSD snaží partaj po volebním debaklu resuscitovat. „Domnívám se, že má účast nebude nutná,“ vyjádřil se pro Lidovky.cz exhejtman Jiří Zimola. Naopak v Ambassadoru se zastaví bývalý první místopředseda strany Michal Hašek.

Se svou snahou získat stranickou průkazku ČSSD naposledy Paroubek narazil loni v listopadu, když mu na návrat nekývla jeho původní mateřská organizace v Praze 5. Bez jejího souhlasu se opětovný vstup mezi oranžové neobejde. „Vždy se dá jednat. Nikdy se neuzavírám žádné komunikaci. Časem to usnesení můžeme revokovat,“ dává však naději Paroubkovi předseda buňky Jan Smetana.



Sama ČSSD se zmítá v patrně nejhorší krizi po roce 1989. Ve volbách spadla na pouhých sedm procent voličské podpory. V únoru ji čeká sjezd, kde se hodlá zkonsolidovat. Stranu čeká volba nového vedení, aktuálně ji řídí Milan Chovanec. Do výsledku sněmu bude chtít výrazně promluvit i zmíněná platforma Zachraňme ČSSD, za níž stojí konzervativní část partaje reprezentovaná Michalem Haškem, Jaroslavem Foldynou či Zdeňkem Škromachem.