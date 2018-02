Zabitý slovenský novinář se prý zajímal o italskou mafii. Jeho partnerka chtěla před vrahem utéct

BRATISLAVA/PRAHA Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které přispějí k dopadení vraha novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Novinářům to v pondělí řekl premiér Robert Fico. Podle policie nejpravděpodobnějším motivem novinářovy vraždy byla jeho práce.

Podle investigativního novináře Toma Nicholsona měl v poslední době Kuciak v hledáčku i napojení italského organizovaného zločinu na slovenský dotační systém, o tématu si s ním psal před týdnem. V rozhovoru pro Denník N Nicholson naznačil, že by na odstranění Kuciaka mohla mít zájem i italská mafie ‘Ndranghetta.



„Zavraždili člověka, který chtěl, aby bylo Slovensko lepším místem pro život,“ napsal šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy v komentáři věnovaném vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka.



Cesta k domu zavražděného novináře ve Veľkej Mači je stále uzavřená. Před domem stojí policisté již od nedělního večera, kdy se bezpečnostní složky na místo dostavily.



Policii zalarmovala matka Kuciakovy partnerky, která se od čtvrtka nemohla své dceři dovolat. Když dorazila hlídka do domu snoubenců, viděla přes okno, že jedno z těl leží na zemi. Policisté okamžitě povolali na místo záchrannou službu i hasiče, jelikož nevěděli, zda nejde o únik plynu.



Po vstupu do domu zjistili, že partneři zemřeli následkem střelných poranění. Policejní prezident Tibor Gašpar před tím pouze uvedl, že každá z obou obětí byla zastřelena jednou ranou.

„U každé z osob bylo jedno střelné poranění. U družky do hlavy, u muže do hrudi. Bližší okolnosti zjistí pitva,“ uvedl policejní prezident během tiskové konference. Útočník se podle Gašpara musel na vraždu dobře připravit. Rozhodně prý nešlo o amatéra.

„Po ohledání místa činu jsme zjistili, že jde o úkladnou vraždu a ne například o vraždu v afektu,“ uvedl policejní prezident Gašpar.

Podle vysoce postaveného zdroje serveru Pravda.sk se prý Kuciakova partnerka snažila utéct a ukrýt. Pachatel, nebo pachatelé ji chytili a střelili do hlavy. Okolo těl měly být také položené náboje, což podle serveru Pravda.sk bývá v prostředí vražd na objednávku signál, aby se nikdo již nezabýval případy, na které Kuciak upozorňoval.

Podle policejního prezidenta k vraždě došlo v období od čtvrtku do neděle, kdy byly nalezeny tělesné ostatky obou osob. Podle generálního prokurátora Jána Čižnára byli partneři zavražděni již ve čtvrtek večer. Přesný čas smrti určí až pitva. Zbraň, kterou byli Kuciak a jeho partnerka zavražděni, se na místě nenašla.

Čižnár pro server hnonline.sk uvedl, že pokud se prokáže, že byl Kuciak zavražděn kvůli své práci, rozpoutá na Slovensku peklo.

Někteří kolegové zavražděného novináře dostanou policejní ochranu. Bezpečnostní složky jsou v současnosti v kontaktu s vedením redakce Aktuality.sk, aby byly zajištěny všechny potřebné záležitosti.

Redakce portálu Aktuality.sk se odmítá k celému případu vyjadřovat dokud bude probíhat vyšetřování policie. Podle informací serveru Lidovky.cz vypovídal šéfredaktor portálu Aktuality.sk v dopoledních hodinách na policii.

„Dnešek je pro mě jedním z nejsmutnějších dní v životě. Uvědomujeme si důvod, proč Janko Kuciak dělal žurnalistiku, víme, že je naší povinností v ní pokračovat. Pokračovat v práci a věřit, že se policii podaří vypátrat vraha, nebo vrahy, či zadavatele vraždy lidí, na které do smrti nezapomeneme,“ napsal šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy.



Zemřeli kvůli práci?

Kuciak se v posledním článku zabýval aférou kolem podnikatele Mariána Kočnera spojeného podle médií s vícero daňovými a bankovními záležitostmi, jež vyvolaly pozornost médií i úřadů.

Podle Denníku N 9. února psal o dalších podezřelých převodech bytů v luxusním komplexu Five Star Residence v Bratislavě, o kterých se hovoří jako o kauze Bašternák. Jeden z bytů v komplexu si prý pronajímal i slovenský premiér Robert Fico.

Kuciak loni na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi.

Podle Denníku N podnikatel Kočner dokonce loni v září novináři vyhrožoval. Když Kuciak oslovil Kučnera s dotazem, zda nějak souvisí prodej podnikatelova bytu s rozsáhlým policejním vyšetřováním, začal Kučner novináři vyhrožovat. Prý na něj bude „hledat špínu“.

„Začnu se vám speciálně věnovat, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci i sourozencům,“ řekl tehdy novináři slovenský podnikatel zapojený do kauzy Bašternák.



Policejní prezident během pondělních odpoledních hodin upřesnil, že loňský případ vyhrožování ze strany Mariána Kočnara policie uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin a nemělo jít ani o přestupek. Policie měla k dispozici i audiozáznam jejich rozhovoru. Postup ještě prověří prokuratura.

Milion eur za informace

Slovenská vláda vypsala odměnu jeden milion eur (přes 25 milionů korun) za jakékoliv informace, které přispějí k dopadení vraha, či vrahů.

„Budeme přijímat i anonymní podání. Cokoliv, co může přispět k dopadení pachatele nebo pachatelů úkladné vraždy, bude velmi cenné,“ řekl Fico. Dodal, že případ bude vyšetřovat speciální tým složený ze zástupců prokuratury, ministerstva vnitra, policie i slovenské tajné služby SIS.



„Chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Musíme co nejrychleji najít ty, co to udělali, a zajistit bezpečnost všech novinářům,“ napsal v prohlášení slovenský prezident Andrej Kiska.



Přední slovenská média ve společném prohlášení označila vraždu novináře za vážné znamení toho, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody, a to svobodě slova a právu občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon. Šéfredaktoři více než desítky tištěných i elektronických médií současně vybídli stát k tomu, aby udělal potřebné kroky nejen k vypátrání zločinců, ale i k vytvoření podmínek pro bezpečnou práci novinářů.

Slovenská média upozornila, že deset let je nezvěstný jiný investigativní novinář Pavol Rýpal, který se dlouhodobě věnoval tématům spojovaným s mafií. V roce 2015 policie zase žádala veřejnost o pomoc při pátraní pro redaktorovi ekonomického listu Hospodárske noviny Miroslavu Pejkovi.