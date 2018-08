Past na Iggyho Popa sklapla a přinesla desku Teatime Dub Encounters

PRAHA Elektronické duo Underworld a punková legend Iggy Pop možná působí jako nesourodé hudební spojení. Už v polovině devadesátých let minulého století ale tito muzikanti dokázali, že si rozumí. Společně se podíleli na soundtracku k filmu Trainspotting a pomohli tak definovat hudbu přelomu milénia. Po 21 letech se muzikanti potkali znova a vznikla z toho krátká deska Teatime Dub Encounters.

Ještě v roce 2016 to vypadalo, že Iggy Pop definitivně končí se svou hudební kariérou. Na tour, která doprovázela vydání jeho desky Post Pop Depression tehdy prohlásil: „Jsem unavený z toho, jak se na mě lidi pořád dívají,“ a dodal, že to, co si užívá nejvíc, jsou hodiny, které má sám pro sebe.

Vše se ale změnilo v roce 2017 po tom, co do kin vstoupilo pokračování Trainspottingu s názvem T2 Trainspotting. V reakci na nový snímek se formace Underworld rozhodla, že by na původní film ráda navázala také hudbou. Muzikanti z Underworld tak logicky přizvali i Iggyho Popa, který se s nimi podílel na skladbách k prvnímu dílu.

Člen Underworld Rick Smith nechtěl ponechat nic náhodě, tušil že k přesvědčení Iggyho Popa bude mít jen jednu příležitost. Dohodl schůzku v pokoji londýnského hotelu Savoy a pustil se do práce. Když Iggy Pop na schůzku dorazil, našel v pokoji kompletně vybavené hudební studio. Smithův záměr vyšel.

„Když jste konfrontováni s někým, kdo má připravené zatracené studio v hotelovém pokoji, na Skypu člověka, který nedávno vyhrál Oscara, zas*anej mikrofon přímo před sebou a 30 připravených kusů vypiplané muziky, prostě nechcete dělat ramena a mručet ‚hmm hmm‘, moje mysl se rozjela na plné obrátky,“ řekl později k setkání v londýnském hotelu Iggy Pop.



Výsledkem spolupráce jsou čtyři skladby, které tento týden vyšly na desce Teatime Dub Encounters. Energickou hudbu Underworl doplňuje Iggy Pop zpěvem i mluveným slovem.