Pátrání po fotbalovém týmu v jeskyních pokračuje. Pomáhá s ním Čína, armáda i roboti

BANGKOK/PRAHA Záchranné týmy na severu Thajska v sobotu opět bezvýsledně pokračovaly v pátrání po dvanácti chlapcích ve věku 11 až 16 let a jejich pětadvacetiletém fotbalovém trenérovi, kteří jsou již týden pohřešováni poté, co je minulou sobotu v jeskynním komplexu zablokovaly povodně. Na akci se podílejí potápěči thajské armády i zahraniční záchranáři, zapojeni byli pátrací psi, drony i roboti, napsala britská zpravodajská stanice BBC.

Policisté začali v pátek šachtou vyhloubenou v jednom ze skalních komínů v úbočí hory shazovat do jeskyně balíčky pro přežití s jídlem, vodou, svítilnami, mapami a mobilními telefony. Netuší ale, zda je pohřešovaní mají šanci najít.



Jeskynní komplex je dlouhý zhruba deset kilometrů a záchranáři stále doufají, že chlapci jsou naživu. Po týdnu v jeskyni, kde patrně nemají žádné jídlo, ale šance na přežití klesají.

Do útrob hluboké jeskyně se snaží dostat mimo jiné potápěči thajského námořnictva. Pomáhají jim čtyři britští jeskynní potápěči a několik expertů americké armády. Potápěči se snaží proplavat úzkými prostory, nemohou se ale vydat příliš daleko do zaplavených částí jeskyně, protože by hrozilo, že jim dojde vzduch.

Pátrání ztěžuje neustále proudící voda a téměř tma uvnitř jeskyně. Kvůli bahnu a různým úlomkům a drti ve vodě je viditelnost téměř nulová. Šestičlenný tým expertů k jeskyni vyslala i Čína. Podle čínské ambasády v Bangkoku jde o osoby, které mají zkušenosti s podobnou záchranou životů v Barmě či Nepálu.