Pátrání po muži, který hledal v kanále kešky, prozatím skončilo. Pokračovat bude v pondělí

PRAHA Pražští policisté s pomocí potápěčů od nedělního rána bezvýsledně pokračovali v pátrání po nezvěstném muži, kterého v sobotu odpoledne při hledání takzvaných kešek v podzemním tunelu Motolského potoka spolu s dalšími třemi mladými lidmi zřejmě spláchla prudká přívalová vlna do Vltavy. Dva z nich se zachránili a skončili v nemocnici, pohřešovanou ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem.

Odpoledne potápěči pražských hasičů prohledávali stoku Motolského potoka, která vede asi čtyři kilometry pod zemí. V sobotu se tam kvůli zvýšené hladině nemohli dostat. „Kvůli hrozícím srážkám bylo pátrání v podzemí ukončeno, budeme pokračovat v ústí potoka ve Vltavě na náplavce,“ uvedl na twitteru před 15:30 mluvčí hasičů Martin Kavka. Pátrání bylo prozatím ukončeno v 17:00. Hasiči se na místo vrátí v pondělí ráno.



Hlídky poříční policie hledaly mladíka v sobotu až do setmění, ještě předtím se zapojili do pátrání potápěči v okolí ústí potoka do Vltavy. „Dnes od rána budeme pátrat dál, zaměříme se na oblast Mánesa, Rašínova nábřeží a propusti, která se tam nachází,“ řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Potápěči v oblasti Hořejšího nábřeží prozkoumávali dno řeky. Po nezvěstném muži pátrali i policisté a strážníci na člunech a lodích v dalších úsecích Vltavy, prohledávali zakotvené lodě i propusti.

VIDEO: Práce v podzemí je velmi náročná kvůli snížené viditelnosti a celkově špatné orientaci. Hasiči musí postupovat velmi pečlivě a systematicky. pic.twitter.com/FKeXhOH4F6 — Hasiči Praha  (@HasiciPraha) 10. června 2018

Okolo 14:00 se potápěči spustili do podzemní části Motolského potoka, která začíná v Košířích. „Prostředí je komplikované i s ohledem na nefungující vysílačky a mobilní signál v podzemí,“ poznamenal Kavka. Po zhruba hodině potápěči pátrání kvůli hrozícím dešťům ukončili a přesunuli se zpátky k náplavce mezi Palackého a Jiráskovým mostem, kde stoka ústí.



Policisté už identifikovali oběť, jejíž tělo v sobotu večer našli. „Jedná se o ženu, ročník 1991,“ uvedl mluvčí. Současně potvrdili, že utonulá žena patří ke dvěma hledaným příznivcům tzv. geocachingu. Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace.

Starosta Prahy 5 Pavel Richter se vyjádřil, že „zmíněnou část potoka spravuje odbor ochrany životního prostředí pražského magistrátu, nikoli radnice Prahy 5, proto si hned v pondělí na magistrátu domluvím schůzku, abychom společně zjistili, jestli je možné podniknout v oblasti motolského potoka bezpečnostní opatření, která zabrání opakování včerejší události.“ Ze své zkušenosti prý ví, že „někomu nestačí hledání na loukách, ale vydává se do nebezpečných míst, kam někteří umisťují “kešky” kvůli vetší atraktivitě. Proto zkontrolujeme, kde všude jsou na Praze 5 “kešky” umístěny, abychom zmapovali, jestli mezi nimi nejsou nebezpečná místa a mohli jsme přijmout opatření, která zamezí podobným tragédiím do budoucna.“