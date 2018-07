Pečený lilek, pyré a tonka fazole podle šéfkuchaře Romana Pauluse

Šéfkuchař Roman Paulus si myslí, že česká gastronomie je na vzestupu. Sám k tomu svým kuchařským umem přispívá. Vyzkoušejte jeden z jeho receptů - pečený lilek a tonka fazole.

Pečený lilek, pyré a tonka fazole

Pyré z lilku

500 g lilku



40 g práškového cukru



šťáva z jednoho citronu



1 stroužek česneku



tymián



sůl, pepř



60 ml oleje z lískových ořechů



Omáčka z tonky

500 ml mléka



3 ks tonka fazolí



hnědý cukr



sůl



lecitin



Houby

200 ml rýžového octa



100 ml mizkanu



300 ml vody



cukr



sůl, pepř



shimeji houby

Quinoa

60 g quinoi



kořenová zelenina na vývar



olivový olej



Postup: Lilek rozkrojíme podélně napůl, polijeme olivovými olejem, osolíme, opepříme a položíme na tymián s drceným česnekem. Pečeme při 160 °C zhruba 30–40 minut.

Lilek oloupeme a nakrájíme na kostky, marinujeme práškovým cukrem, citronovou šťávou a najemno nasekaným česnekem. Pečeme přiklopené v troubě při 200 °C asi 40 minut. Průběžně mícháme, až je lilek zkaramelizovaný a měkký.

Po upečení přesuneme ještě teplý lilek do mixéru a rozmixujeme na kaši, pomalu přidáme ořechový olej a získáme tak jemnou konzistenci. Pokud je potřeba, dáme pyré do hrnce a ještě vyvaříme přebytečnou tekutinu. Do mléka nastrouháme tonku a zahřejeme, necháme asi hodinu odstát. Přecedíme a přidáme lecitin. Dochutíme hnědým cukrem a špetkou soli.

Uvaříme quinou ve vývaru s kořenovou zeleninou, dochutíme olivovým olejem. Marinádu z ingrediencí přivedeme k varu, hodíme do ní houby a 5 vteřin povaříme. Necháme na straně v marinádě vychladnout.

Recept pochází z Velké kuchařky nejlepších šéfkuchařů.