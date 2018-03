Pellegrini by chtěl sestavit novou slovenskou vládu už příští týden

BRATISLAVA Pravděpodobný nový slovenský premiér Peter Pellegrini v neděli řekl, že ve vládě nechce ministry, kteří by výrazně polarizovali společnost. V sobotu ho k tomu nepřímo vybídl prezident Andrej Kiska, který podle ústavy rozhoduje o novém předsedovi vlády. Dosavadní vicepremiér Pellegrini v mimořádné televizní diskusní relaci televize Markíza také uvedl, že by uvítal, pokud by sněmovna o důvěře nového kabinetu začala jednat již v příštím týdnu.

Dosavadní slovenský premiér Robert Fico ve čtvrtek podal demisi po politické krizi, kterou v zemi vyvolala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Dosavadní tříčlenná koalice se dohodla na vytvoření nového kabinetu, v jehož čele by měl být místopředseda Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Pellegrini. Vicepremiér Pellegrini po Ficově demisi dostal od hlavy státu pověření k sestavení nové vlády.



„Budu rád, pokud prezidentovi budu moci přinést taková jména, která nebudou extrémně polarizovat. Je i mým zájmem, abychom představili takové změny ve vládě, které nebudou pokračovat v polarizaci (společnosti). Všechny nominace vzejdou od politických stran,“ řekl Pellegrini.

Podle Pellegriniho by se ministrem vnitra po dosluhujícím ministrovi a místopředsedovi Směru-SD Robertu Kaliňákovi neměl stát žádný vysoký funkcionář této strany, ale ani žádný nováček. Právě Kaliňákovu demisi požadovala během politické krize opozice i část koalice; Kaliňák sice rezignaci oznámil, ale do Ficovy demise ji oficiálně hlavě státu podle dostupných informací nepředal. Kvůli Kuciakově vraždě dříve podal demisi ministr kultury za Směr-SD Marek Maďarič.

Pellegrini by uvítal, pokud by hlava státu již příští týden jmenovala jeho novou vládu a aby sněmovna vzápětí začala jednat o vyslovení důvěry kabinetu.

„Upřednostňuji, abych nejpozději v úterý ráno mohl pana prezidenta informovat, jak si představuji složení nové vlády. Byl bych velmi rád, abychom nejpozději ve středu začali jednání v Národní radě o vyslovení důvěry (vládě),“ řekl Pellegrini.

V pátek vyšly do ulic desetitisíce Slováků, kteří jako řešení politické krize požadovali vypsání nových voleb. Předčasné volby stejně jako opozice žádala i nejmenší vládní strana Most-Híd, která se ale nakonec přiklonila k vytvoření nového kabinetu současnou koalicí.