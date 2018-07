Pérákovi by ublížila akcelerace, říká fyzik a milovník komiksů James Kakalios

OSTRAVA/PRAHA James Kakalios vysvětlil celému světu, že i fantastický svět komiksových superhrdinů se musí podřizovat fyzikálním zákonům. Fyzika je totiž mocná zbraň v rukou klaďase i superpadoucha. James Kakalios v červenci vystoupí na festivalu Meltingpot v Ostravě.

Lidovky.cz: Upozornil jste na sebe tím, že jste vysvětlil smrt Gwen Stacyové, přítelkyně Spider-Mana. Jaký je za tím vlastně příběh?

Když jsem před hodně lety začínal na vysoké škole učit úvod do fyziky pro prváky, tak jsem do písemné práce chtěl vymyslet úlohu o síle a setrvačnosti. Něco originálního, něco, co už tu nebylo stokrát. Jako pyšného fanouška komiksových knih mě napadla situace, která se stala v komiksovém sešitu Amazing Spider-Man číslo 121. V tom umře dívka Gwen Stacyová (Spider-manova tehdejší přítelkyně). Z toho by určitě byl dobrý fyzikální problém, pomyslel jsem si. V tomto příběhu je Gwen shozena z vysokého mostu, zatímco Spider-man bojuje se Zeleným skřetem (Green Goblin), svým arcinepřítelem. Spider-man sice svou milovanou na poslední chvíli zachytil do pavučin, takže nedopadla až na zem, ale stejně ke svému zděšení zjistil, že je Gwen mrtvá. Když jsem k tomu přistoupil jako k fyzikálnímu problému, tak jsem nejdříve vypočítal, jakou rychlostí by letící pavučina Gwen zachytila (rychlostí zhruba 150 kilometrů v hodině!) a kolik síly by pavučina musela vyvinout, aby ji byla schopná v pádu okamžitě zastavit (zhruba jednu tunu!). Zjistil jsem tedy, že síla Gwen de facto zlomila vaz a nezabil ji v nestřežený moment Zelený skřet. Studentům se tento problém z „reálného světa“ velmi líbil. Uplynulo pár let a já jsem si konečně vyzkoušel učit kurz, ve kterém byly všechny fyzikální problémy založené na scénách ze superhrdinských komiksů. Můj život už pak nikdy nebyl stejný. Jak má každý superhrdina příběh o svém zrodu, tak tohle bude ten můj!

James Kakalios Profesor fyziky na univerzitě v Minnesotě. Komiksy jako takové začal sbírat během svých vysokoškolských studií. Vydal knihu Fyzika superhrdinů (The Physics of Superheroes), ve které vysvětluje fyzikální principy pomocí komiksů. Dává přednášky po celém světě.



Lidovky.cz: Používáte superhrdiny jako příklady pro fyzikální úlohy. Přitom musí existovat velké množství superhrdinů a jejich schopností, které fyzika nedokáže ani popsat, natož uspokojivě vysvětlit.

Téměř úplně všechno v superhrdinských komiksech nějakým způsobem popírá zákony fyziky. I takový Batman! Ten byl za 75 let své existence již tolikrát zbit, že by už dávno musel mít trvalé poškození mozku. Místo toho, abych byl ale naštvaný z toho, že něco nedokážu popsat a vysvětlit, se na každého z těch hrdinů dívám jako na „jedinečný zázrak přírody.“ To jim umožní mít rozličné schopnosti a ty pak častokrát kopírují skutečné zákony fyziky. Samozřejmě musím příklady do svých přednášek velmi pečlivě vybírat. Někdy jsou totiž věci, které se v komiksech dějí, úplně postavené na hlavu.

Lidovky.cz: Jste velmi výraznou osobou. Vždy někam přijdete v obleku, jako univerzitní profesor, ale doplníte to extravagantní superhrdinskou kravatou, která hýří barvami a k obleku se příliš nehodí.

Stejně jako každý superhrdina, tak i váš přátelský profesor fyziky ze sousedství (variace na hlášku, kterou často používá Spider-man. pozn. aut.) potřebuje nějaký kostým, ve kterém bude bojovat za pravdu, spravedlnost a správné výzkumné metody. Navíc nejsem v takové formě, abych si mohl dovolit přilehlý celotělový kostým.

Lidovky.cz: Kolik těch kravat máte?

Zhruba půl tuctu. Pár jich vezu do Ostravy, tak se máte na co těšit.

MELTINGPOT Inspirativní řečníci, zajímavé přednášky, možnost diskuse - to je ve zkratce mezinárodní fórum Meltingpot v rámci Colours of Ostrava, které se uskuteční od 18. do 21. 7. 2018. Celý program fóra Meltingpot najdete zde.

Lidovky.cz: Vždy mě fascinovala schopnost Flashe (hrdina obdařený neuvěřitelnou rychlostí z komiksové stáje DC. pozn. aut.) „provibrovat“ skrze zdi. Bylo by to fyzikálně možné?

Flash má opravdu schopnost nezávisle rozvibrovat všechny částečky svého těla a díky tomu projít zdí. Třeba vaše atomy v těle vibrují rychlostí, kterou udává teplota vašeho těla. Kdyby zeď měla stejnou teplotu, teoreticky by to v extrémních rychlostech možné bylo, ale nezkoušejte to a raději jděte dveřmi.

Flash ale probíhá zdí díky něčemu, co se v kvantové mechanice nazývá tunelování (tunneling). Ta hovoří o možnosti proniknutí materiálu s nestálou vlnovou délkou skrze pevný objekt. Ačkoliv se tomu říká tunelování, tak u toho žádný tunel nevzniká. Teorie také hovoří o tom, že čím rychlejší je objekt, který má skrze pevný předmět proniknout, tím pravděpodobnější je úspěšné provedení celého tunelování. Vzhledem k tomu, že je Flash nejrychlejší bytostí ve vesmíru, tak by to možné asi asi bylo.

Lidovky.cz: Češi mají svého vlastního superhrdinu. Pérák bojoval proti nacistům v Praze díky pružinám, které měl přidělané k botám. Údajně dokázal přeskočit celé budovy nebo řeku Vltavu!

Pružiny na botách jsou skvělý nápad, ale ne, když potřebujete přeskočit budovu. Kdyby chtěl Pérák přeskočit opravdu vysokou budovu o třiceti až čtyřiceti patrech, potřeboval by k tomu odrazovou rychlost nějakých 230 kilometrů v hodině. Aby toho dosáhl bez rozběhu, musela by jeho akcelerace být kvůli působení gravitace opravdu nesmírná. Právě obrovská síla akcelerace by mu, za předpokladu, že by ji dosáhl, pravděpodobně i fyzicky ublížila.

Český superhrdina Pérák.

Lidovky.cz: Za jakých podmínek by to ale z fyzikálního hlediska možné bylo? Dala by se nějak překonat ta škodlivá akcelerace?



Víte co? Já si o Pérákovi něco nastuduji a s řešením přijdu na Melting Pot do Ostravy. Ale vzhledem k tomu, že Pérák bojuje na straně dobra, tak je určitě možné úplně vše!

Lidovky.cz: A co smrt oblíbeného hrdiny, kapitána Marvela? Toho zabilo ozáření z radiace a ne nějaký padouch. Jak se vyrovnáváte s tím, že Vaše milovaná fyzika zabila superhrdinu?

Superhrdinové umírají vzácně a superpadouši zůstanou mrtví jen tak dlouho, dokud je někdo neoživí. V jednom příběhu například Magneto (Mutant, který ovládá magnetismus) není schopen ovládnout své síly a zabije ho hora kovových objektů, kterou na sebe omylem přivolá. V jiném příběhu je zase superpadouch Unus Nedotknutelný pokořen tak, že se X-menům podaří schválně zesílit jeho silové pole, které dříve normálně odráželo všechny útoky, a Unus se pak nemůže ani napít a najíst. Radši se zřekne svých zlých způsobů, než aby zemřel strašnou smrtí. Fyzika je totiž opravdu mocná zbraň.

Lidovky.cz: Sbíráte kromě komiksů například i superhrdinské figurky nebo jiné sběratelské předměty?

Kromě všech těch komiksů vlastním opravdu celkem velkou sbírku superhrdinských figurek. Všechno je to samozřejmě ale jen pro studijní účely!

Lidovky.cz: Na co se lidé v Ostravě mohou během vašeho vystoupení těšit?

Moje přednáška Fyzika superhrdinů (The Physics of Superheroes) bude obsahovat daleko více komiksových a filmových obrázků, než je u takových přednášek obvyklé. Chci lidem dokázat, že je opravdu možné se fyziku učit zábavnou formou.