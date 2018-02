Pěsti nepadly, bylo to ale zbytečně osobní, říká o konfliktu se Špačkem poslanec Foldyna

PRAHA Jednání širšího vedení ČSSD provázela v sobotu v pražském hotelu Olšanka velmi vypjatá atmosféra. Stranu čeká za týden v Hradci Králové volba nového vedení. Jedna z hádek skončila téměř bitkou, když si šli neshody za dveře vyříkat poslanec Jaroslav Foldyna a člen předsednictva Jaroslav Špaček. „Pan Špaček použil slova, která nehodlám vůči své osobě akceptovat,“ popisuje v rozhovoru pro server Lidovky.cz Foldyna.

Lidovky.cz Pro server iDNES jste uvedl, že konflikt s Jaroslavem Špačkem byl osobního rázu. Nebyla v tom i politická názorová neshoda?

Určitě ne, já bych se kvůli názorové neshodě s nikým nehádal. Mimo tu hlavní diskuzi jsme v pár lidech, kteří seděli vedle sebe, vedli debatu o otevřenosti sjezdů a jednání, kterou mimochodem zastávám. Pan Špaček měl na to jiný názor a použil slova, která vůči své osobě nehodlám akceptovat. Obvykle se takto nerozčiluji, ale urážet se nenechám.

Lidovky.cz Kdyby to bylo mířené přímo na vás, asi vás to tolik nenaštve. Nemířila Špačkova slova na někoho blízkého?

Ne, byla mířená přímo na mou osobu. Sám se snažím podobné invektivy nepoužívat.

Lidovky.cz Došlo na fyzickou konfrontaci?

Nedošlo. Byl to jen výron emocí, řekl jsem mu za dveřmi, ať toho nechá, že mi za to rozhodně nestojí.

Lidovky.cz Jak hodnotíte atmosféru na jednání?

Nemá smysl zastírat, vnitřně to byla velmi napjatá atmosféra, to se popřít nedá. Samozřejmě každý hledá sám v sobě odpovědi, jak se za týden na sjezdu zachovat a co říct. Cítil jsem napjatou atmosféru, ve které se sociální demokracie snažila znovu najít sama sebe.

Lidovky.cz Kolik názorových táborů se momentálně v ČSSD nachází?

V zásadě jsou tři. Jde jednoduše o to, zda jít či nejít do vlády a případně za jakých okolností. Jedni jít chtějí, druzí váhají za jakých podmínek a třetí v žádném případě. Všechny tyto tábory ale musí mít nějakou hlavu, z té palety kandidátů na předsedu jsou to jednoznačně Milan Chovanec, Jiří Zimola a Jan Hamáček.

Lidovky.cz Účast ve vládě je tedy ústředním důvodem štěpení ve straně?

V této chvíli je to skutečně prvním tématem. V posloupnosti je pak druhá věc otázka, jak se vlastně chovat? Sociální demokracie tvrdí, že udělala vše správně, že její politika byla správná. Jenže byla opravdu správná, když ji společnost odmítla? Musíme řešit, jestli jít tvrdošíjně touto cestou dál, nebo hledat alternativy, které budou bližší realitě. Jinak se hodně hovořilo i o tom, zda zasednout ve vládě s trestně stíhaným Andrejem Babišem a také zda by případně poslanci měli aspirovat na místa ve vládě. Já si myslím, že bychom do vlády jít měli, ale na postech ministrů by poslanci sedět neměli. Z patnácti poslanců není pro sociální demokracii vhodné, aby část z nich šla na post ministrů, místo nich bychom měli nominovat odborníky. V tom se shodnu s Milanem Chovancem.

Lidovky.cz Za týden bude mít ČSSD nového předsedu. Co od něj očekáváte?

Srozumitelnější vystupování, ponaučení se z minulých chyb, analýzu neúspěchu ve volbách a pečlivé sledování evropských trendů. Dlouho nám zkušenosti z Rakouska, Francie i Německa napovídaly, že sociální demokraté v Evropě klesají, my na to ale reagovali jen opakováním stále stejných klišé. My jsme taková „konfekční“ klasická politická strana. Taková už dnes ale voliče nezajímá. Tohle si musí nový předseda uvědomit a program i rétoriku strany inovovat.