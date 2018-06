Pět let vězení za natočení vojáka, který střílí na bezbranného? Izrael chce trestat kameramany

TEL AVIV / PRAHA Zachytit na kameru izraelského vojáka, jak vykonává nekalou činnost, by vás brzy mohlo přijít v Izraeli draho. Vláda totiž schválila návrh zákona, který má zakázat dokumentaci vojáků za účelem jejich poškození. V Palestině v té souvislosti připomínají příběh bezbranného muže, kterého střelilčlen izraelské armády. Záběry, který celý incident zdokumentovaly, tehdy pobouřily svět.

„Izraelští vojáci jsou pod konstantním útokem ze strany nepřátel Izraele a podporovatelů terorismu, kteří se neustále snaží je ponížit a pošpinit. Tomu jsme se rozhodli zabránit,“ uvedl pro média izraelský ministr obrany Avigdor Leiberman.



Hovořil o návrhu zákona, který se izraelská vláda rozhodla schválit v neděli. Podle něj by mohl hrozit až desetiletý trest vězení lidem, kteří budou natáčet nebo fotografovat izraelské vojáky v momentech, jež by je mohly poškodit.

Podle kritiků však zákon, který ještě musí projít parlamentním schvalovacím řízením, ohrožuje právo na svobodné sdílení informací a svobodu projevu, uvedla agentura Reuters.

Chování izraelských vojáků při výkonu služby na západním břehu Jordánu často natáčejí lidskoprávní organizace, aby měly důkazy případných porušení zákonů nebo bezdůvodného napadení Palestinců.



V roce 2016 takto izraelská nezisková organizace B’Tselem nahrála izraelského vojáka Elora Azariu, jak střelil do hlavy již zneškodněného palestinského muže. Video vyvolalo mezinárodní odpor k chování izraelských vojáků a v emocionálně vypjatém soudním sporu, který naprosto rozdělil izraelskou společnost, vedlo k odsouzení Azarii za vraždu. Azaria však dostal mírný trest 18 měsíců vězení.

UPOZORNĚNÍ! Video obsahuje drastické záběry:





V případě, že by se případ odehrál po schválení zákona, do vězení by mohl putovat nejen voják zabíjející bezbranného muže, ale také autor záznamu, který na událost upozornil. Pokud by ho soud uznal vinným z natáčení a šíření obsahu, mohl by skončit ve vězení až pět let. V případě, že by šlo o otázku národní bezpečnosti, hrozilo by kameramanovi až 10 let vězení.

Návrh předložila radikální ultranacionalistická strana Yisrael Beitenu. Zákon by v případě schválení zakazoval „filmovat, fotografovat či nahrávat vojáky vykonávající svou službu za účelem demoralizace vojáků a izraelského obyvatelstva.“



Palestinci protestují

Náměstek palestinského ministra informací Fajez Abu Aitta se nad návrhem, který izraelská vláda schválila, značně rozohnil. „Toto rozhodnutí jen povede k zakrývání zločinů izraelských vojáků proti našim lidem a uvolňuje jim to ruce, aby páchaly další,“ uvedl pro server dw.com.

Zákon se podle kritků ani nesnaží skrýt svůj pravý účel. V návrhu je totiž explicitně napsáno, že cílí proti „antiizraelským a propalestinským organizacím,“ které tráví „celé dny poblíž izraelských vojáků a bez oddechu čekají na zdokumentování akce, která by mohla pošpinit vojáky.“

Návrh zákona navíc přímo zmiňuje organizaci B’Tselem a další aktivistické skupiny. Jeho autoři totiž tvrdí, že tyto skupiny jsou podporované zahraničními subjekty a vládami, mají „jasnou protiizraelskou agendu“ a jejich videa jsou určena k poškozování.

„Pokud okupace (západního břehu Jordánu) ztrapňuje izraelskou vládu, tak by ji měla vláda ukončit,“ uvedl pro média mluvčí B’Tselem Amit Gilutz. „Zaznamenávání reality okupace bude pokračovat bez ohledu na takováto směšná nařízení,“ dodal.