PETRÁČEK: Aby krávy nebzdily. Jak mistr světa Hamilton zachraňuje planetu Zemi

PRAHA Když jsem se svého času ptal matky, zda si vzpomene, co dělala v napjaté chvíli mnichovského diktátu v září 1938, odpověděla: „Pásla jsem.“ „Husy?“ zněla doplňující otázka. Vždyť matce tehdy bylo jedenáct let. „Krávy,“ odpověděla úplně samozřejmě.

Byla to doba, kdy jedenáctiletému dítěti svěřili krávy. Dnes svěříme jedenáctiletému dítěti mobilní telefon ke konfiguraci, ale kdepak krávy. Ty zná jen z fotografií a obalů čokolády Milka.

Něco takového snad platí i o Lewisi Hamiltonovi. Je to chytrý, šikovný a úspěšný sportovec. Má za sebou tři tituly mistra světa ve formuli 1 a ke čtvrtému právě míří. U lidí z této branže se předpokládá vysoká inteligence, vypjatý individualismus i soutěživost.

Špičkový automobilový závodník Hamilton na planetu myslí

Leč právě teď světem koluje zpráva, že Hamilton se rozhodl pro veganství. Proč? Vedle zdravotních důvodů hlavně proto, že krávy vypouštějí do ovzduší oxid uhličitý (rozuměj: bzdí), čímž ohrožují planetu. A špičkový automobilový závodník Hamilton na planetu myslí.

Hamilton zná svět, poznal celou planetu, kterou hodlá chránit, ale zřejmě nezná krávy a souvislosti. Aby bylo jasno, tady nejde o výsměch veganům ani těm, kteří to s planetou myslí dobře. Kdyby své motivy k veganství i ochraně krav vysvětloval indický rolník, znělo by to věrohodně i úctyhodně.

Ale co ušetří na kravských bzdinách šampion, jehož džob spočívá v tom, že každý měsíc létá na jiný konec světa, aby tam vytáčel spalovací motor na nejvyšší výkon? Proč tak argumentuje člověk, jenž vlastní soukromý tryskáč? To jako že jeho trysky vypustí méně emisí, než kolik jich krávy vyprdí? Při vší úctě k Hamiltonovi, jeho talentu, schopnostem i výsledkům vidíme další ukázku infantilizace světa.