PETRÁČEK: Apokalypsa? I na pozadí tragédie se objevují dobré zprávy

PRAHA Zřícení dálničního mostu v Janově je průšvih, který rezonuje celým Západem. V jistém smyslu i víc než terorismus. Zaútočí-li v Evropě džihádisté, některé země se utěšují, že nejsou „na ráně“, neboť nehostí velké skupiny muslimů, tedy zázemí pro džihád. Ale zkuste najít zemi, která si je jistá dobrým stavem infrastruktury. Trochu cynicky lze říci, že před obecními volbami budou profitovat zastupitelé Nymburka. Tomu, kdo by teď tvrdil, že lávku přes Labe strhli zbytečně, mohou odpovědět: Podívejte se, co se stalo v Janově.

V Janově se stala tragédie. Přesto lze říci, že tolik medializovaný výraz „apokalypsa“ je přehnaný. Snad se nadužívá i proto, že v době mobilů a sociálních sítí se víc lidí než dřív pokládá za očité svědky a přichází se svou troškou apokalypsy. Ale zkusme se na to podívat opačnou optikou – optikou toho, co bylo ušetřeno či zachráněno, co se nestalo, ač se stát mohlo.

Za prvé. Desítky mrtvých je vysoký počet. Ale mohl být daleko vyšší, kdyby v průmyslové zóně pod mostem zrovna pracovali lidé. Nebo kdyby trosky dopadly jen pár metrů vedle na sousední činžáky. Potom by byla více na místě apokalypsa.

Za druhé. Totéž platí pro ikonické tragédie minulosti. I zkáza Titaniku se líčí jako apokalypsa. Zdůrazňuje se počet 1490 mrtvých. Ale jako by se potlačovalo 711 zachráněných (třetina osazenstva). Nebo zkáza vzducholodi Hindenburg. Vedla k zániku osobní komerční vzduchoplavby, přitom se podařilo zachránit 62 osob z celkem 97 na palubě.

Za třetí. Hledáme-li, co zkáza mostu v Janově a její reflexe přinesly dobrého, ukázala to Česká televize. Do studia si pozvala dva muže z ČVUT a pánové Vráblík a Kolísko předvedli to, co měli. Dokázali technické problémy vysvětlit srozumitelně a přesvědčivě. Dokázali, že řeči o inženýrské fachidiocii jsou jen řeči. Dokázali, že máme inženýry verneovského typu. Dokázali vysvětlit zásadní rozdíly. Třeba proč zřícení mostů ve Studénce a Vilémově je nevyděsilo (byly to havárie během oprav, zaviněné technickými postupy), zatímco mnohem větší riziko signalizuje pád lávky pro pěší v pražské Troji (spadla „z ničeho nic“, bez výstrahy).

Analyzovat příčiny i následky průšvihu v Janově je dlouhodobá práce i pro experty. Ale vzápětí poté se dozvědět, že tu jsou lidé na svém místě, kteří o dopravní infrastruktuře uvažují zasvěceně, zkušeně, střízlivě a neapokalypticky, je docela dobrá zpráva už teď.