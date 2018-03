PETRÁČEK: Bez opozice. K Putinovi schází alternativ

PRAHA Víte vůbec, že přímá volba ruského prezidenta je dvoukolová? Podobně jako ve Francii? Běžný člověk to ani vědět nepotřebuje. Ve Francii by byla senzace, kdyby někdo získal absolutní většinu už v prvním kole. V Rusku by byla naopak senzace, kdyby ji Vladimir Putin už v prvním kole nezískal.

To ovšem není hlavní rozdíl mezi Ruskem a Západem. Rusové hlasují pro Putina proto, že jim přijde jako nejracionálnější volba z nabídky. Jako ten, kdo zajistí stabilitu. Což je silný argument ve společnosti, která se nerozhoduje podle ideových vzorů, ale podle zakódovaných zkušeností s přežíváním v zoufalých podmínkách. A podmínky se za Putina zlepšují. To je fakt.



Hlavní rozdíl je jinde. K Putinovi schází alternativa, neboť schází silná opozice. Ať už proto, že Putin dusí její vznik v zárodku, nebo proto, že Rusové by ho svobodně zvolili i opozici navzdory. Kdo hází do jednoho pytle Putina a Trumpa, zapomíná právě na tuto zásadní věc. Na Západě je opozice, která nabízí alternativu vládnutí. Trump ji musel předloni porazit a za dva roky zase může ona porazit jeho. Kdežto Putin žádnou opozici porážet nemusí. To je klíčový znak jeho Ruska.