PETRÁČEK: Co říká teorie šílence. Trump chce, aby svět hrál podle nových pravidel

Kdo říká, že Donald Trump se chová jako nedospělý narcis, nezdvořák, ba šílenec, má k tomu po ruce dost dokladů. Třeba teď z Kanady ze summitu skupiny G7. Nejenom že to bylo v praxi spíše G6+1 (lídři šesti států versus Trump), ale i když americký prezident podpořil závěrečné komuniké, na cestě zpět – tweetem z letadla – svou podporu odvolal. No řekněte, není to šílenec?

Spíše jde o to, že se do role šílence sám stylizuje. Není to novinka. Již Machiavelli psal, že někdy je moudré předstírat šílenství. V 60. letech to zmínil futurolog Herman Kahn. A americký prezident Richard Nixon – Trumpův vzor v zahraniční politice – uplatnil „teorii šílence“ v závěru vietnamské války. Těžkými nálety v prosinci 1972 přesvědčoval severovietnamské komunisty, že je natolik posedlý antikomunismem, že je schopen všeho, aby vyhrál. V praxi tím dostal Ho Či Mina k jednacímu stolu a k mírové dohodě z Paříže.



Nynější otázka zní: co může svou sázkou na „šílenství“ získat Trump? Zatím je to ve hvězdách. Už proto, že na rozdíl od Nixona nemá svého Kissingera. Trump nechce zničit svět ani Západ. Jde mu o to, aby se začalo hrát podle nových pravidel. Podle pravidel, která by neukotvila USA navždy v roli světového četníka, pojišťovny bezpečnosti i kasičky Západu. I proto teď předvedl etudu „šílenství“, když se rozčílil nad projevem kanadského lídra Trudeaua už za své nepřítomnosti.

Trudeaua urazila americká cla na ocel a hliník. Trumpa zase kanadská cla na mléko. Je to jen vzájemný truc? Jenže Trump v bouchnutí do stolu vidí jedinou cestu, jak přesvědčit partnery, že to myslí vážně. Hezké to není. I proto v Evropě sílí hlasy o zklamání z Trumpa. Ale ten dělá jen to, co voličům sliboval. Je-li řeč o zklamání, větší připravil Evropě Barack Obama. Když se ukázalo, že americké tajné služby odposlouchávaly evropské spojence (včetně Angely Merkelové), a miláček Evropy Obama se za to ani neomluvil.