PETRÁČEK: Hra na šílence. Potřebuje více Kim Trumpa, nebo Trump Kima?

Myslíte si, že Kim Čong-un je regulérní blázen? Sám pro to skýtá argumenty. Počínaje tím, že stojí v čele jediné komunistické dynastie. A konče tím, že Severní Korea hrozí jadernými zbraněmi, raketami či „tragédií, jakou jste ještě nezažili, ani si ji nedokážete představit“.

Myslíte si, že Donald Trump je nekompetentní šílenec riskující válku? Sám pro to skýtá argumenty. Počínaje tím, že uvěřil, že Kim se vzdá jaderné bomby. A konče tím, že nejprve dohodl setkání s ním, pak ho zrušil, ale vzápětí řekl, že osud summitu záleží na Kimovi a jeho chování.



Ale tady nejde o diagnózy. Jde o politiku, s níž nejsou zkušenosti. Nevypočitatelností si Trump vyrovnává handicap i své zbrklé kroky, jako když v dubnu uvítal Kimovu údajnou ochotu k denuklearizaci KLDR. To si opravdu myslel, že se Kim vzdá jediné pojistky, kterou jeho režim má? To fakt netušil, že Kim myslí denuklearizací jen zničení beztak nepoužitelného centra vývoje, ale že hotové Bomby si samozřejmě ponechá?

V tomto smyslu působí Kim jako vítěz a Trump jako naiva, který naletěl. Ale je-li pro Kima „zbraní posledního soudu“ Bomba, pro Trumpa je jí právě jeho nevypočitatelnost. Jak to napsal novinář Clemens Wergin: „Strach z impulzivních akcí Donalda Trumpa je nejúčinnějším nástrojem, jaký má Amerika, aby držela na uzdě padouchy ve světě.“

Proto vidíme hru na to, kdo zapůsobí jako větší šílenec. Což uznává i bývalý německý velvyslanec v USA a šéf mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger. Vzápětí ale dodává: Trump ještě dluží důkaz, že tato metoda je úspěšnější než tradiční postupy cestou jednání.

Zatím nelze říci, zda vede Trump, či Kim. Jsou jen náznaky. Hlavně ten, že když Trump zrušil summit, KLDR reagovala mírně. „Jsme připraveni řešit problémy jakýmkoliv způsobem,“ říká Pchjongjang. Zní to až neseverokorejsky, nekimovsky. Jako by Kim více potřeboval Trumpa než Trump Kima. A jako by to přiznával nahlas. Ale ta zásadní věc zůstává beze změny. Pokud si Kim podrží Bombu, může si formální porážku ve hře na šílence dovolit.