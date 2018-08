PETRÁČEK: Hvězdné války. Co znamená ustavení kosmických vojsk USA

Má-li Amerika prezidenta, jejž levicový mainstream nesnáší, tak vše, co hlava státu udělá, je zprvu vysmíváno a pak dehonestováno. Ilustroval to Ronald Reagan, muž, který považoval za nemorální princip studené války – rovnováhu strachu. Když 23. března 1983 vyzval „vědeckou obec, jež nám dala jaderné zbraně, aby poskytla prostředek, který by jaderné zbraně učinil bezmocnými“, pěkně to schytal. To z posměchu nad jeho návrhem strategické obranné iniciativy vznikl hanlivý výraz „hvězdné války“. I když právě ty pak přispěly k „uzbrojení“ Sovětského svazu.

Teď Trumpova Amerika ohlásila vznik kosmických vojsk. Můžete hádat. Kdo to v USA jako první odsoudí? Čím posměšným ten projekt ocejchuje? Opět výrazem „hvězdné války“? Věcně by to byl nesmysl. Reaganovy „hvězdné války“ nemají s Trumpovými „kosmickými vojsky“ nic společného. Pouze tolik, že zástupy nadržených trumpobijců čekají, aby prezidenta dehonestovaly a zesměšnily. Takže uvidíme.



Trumpovy „kosmické síly“ ohlašují jen to, že vesmírné aktivity přecházejí od letectva pod vlastní velení. A ještě něco: že hlavním soupeřem už není jen Rusko, ale i Čína. To je důležité. Ale na technologii kosmických letů to nic nemění.

Kdežto Reaganovy „hvězdné války“ měly narušit základní rys studené války. Tedy fakt, že aby se udržela rovnováha strachu ze vzájemného zničení, více než útočné prostředky byly omezeny ty obranné. Výraz „studená válka“ se dnes používá až inflačně. Chcete-li zkusit, zda je opodstatněný, podívejte se na reakce Moskvy. Třeba na to, jak reagovala na obranný radar, který měl stát v Brdech.

Strach z toho, že by měl někdo lepší obranu, že by vybočil z rovnováhy strachu, byl a zůstává typickým znakem studené války. Teprve kdyby Moskva protestovala proti Trumpovým „kosmickým silám“,kdyby v nich viděla změnu pravidel hry (game changer), dalo by se hovořit o nových „hvězdných válkách“. Ale právě tyto nuance umanuté trumpobijce asi nezajímají.