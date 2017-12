PETRÁČEK: Kvóty jako test. Bude východ EU opět přehlasován?

PRAHA Kdo si říkal, že na summitu EU bude téma migrace, azylu a stálých distribučních kvót prioritou jen pro „východniary“, mýlil se. I západní média přiznávají, že to téma agendě dominovalo. Že brexit prošel do dalšího kola, je důležitá zpráva, jenže nekontroverzní. Ale že západ a východ EU se rozcházejí ve věci kvót, bude mít silné důsledky.

Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko stálé kvóty odmítají. Západ v nich slovy Angely Merkelové vidí „vnitřní rozměr solidarity“ (vnějším je ochrana hranice EU). A k ní se přidal i odcházející rakouský kancléř Kern: „Závěry jsou závěry, ze závěrů se nelze vykoupit.“ To jako že peněžní příspěvek východu EU na střežení hranic v Libyi sám o sobě nestačí. Jak se to vyřeší do konce června? Bude rozhodovat konsenzus, či bude východ přehlasován většinou tak jako v září 2015?



To není vůbec jisté, i když designovaný premiér Babiš říká, že přehlasováni nebudeme. Jeho role vůči EU je zajímavá. Babiš nezpochybňuje euro, i když je proti jeho rychlému zavedení. Staví se proti uznání Jeruzaléma za metropoli Izraele, čímž se u nás vymyká, zato ladí s pozicí EU. Ale ve věci kvót je poprvé naprosto jednoznačně proti pozici EU. Lze spekulovat, zda tím odráží své niterné přesvědčení, nebo spíš fakt, že proti je i 80 procent českých voličů, ale je to prostě tak.

Zajímavější je, odkud bere jistotu, že nebudeme přehlasováni většinou. Jednak z přesvědčení, že EU k tomu nepřistoupí, neboť by si koledovala o odchod dalších zemí z Unie. A pak prý můžeme pro svou pozici získat spojence. Myslí tím šéfa Evropské rady Donalda Tuska? Na tom něco je, vždyť i Spiegel Online teď píše o východu EU jako o „Tuskově bloku“, ne jako o reakčních populistech. Myslí tím i Rakousko příštího kancléře Sebastiana Kurze? I na tom něco je. Právě Kurz zosobňuje typ politika, který voličům nabízí alternativy. Který jim ukazuje, že alternativa neznamená jen německou protestní stranu AfD, ale i skutečný výběr z více možností na půdorysu EU. To on jako ministr vnitra dohodl zastavení balkánské migrační trasy, když v Bruselu a Berlíně všichni říkali, že to nejde. To jeho vláda dá k ledu plošný zákaz kouření v hospodách, který jinde patří k povinné výbavě členů EU.

Dejme tomu. Ale přesvědčí to vše politiky typu Jeana-Clauda Junckera a středomořské členy EU, že o kvótách se většinově hlasovat nebude? Zbývá půl roku a je to první mezinárodní test designovaného premiéra Babiše.