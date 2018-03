PETRÁČEK: Magoři mají smůlu. V éře terorismu se berou zcela vážně i provokace

PRAHA Titulky sugerující, že Česko má svého prvního teroristu, vyvolaly včera pozornost. Zvláště když státní zástupce řekl, že „obviněný je rodilým českým občanem“. To se překládá jako domorodec, etnický Čech, zkrátka jako cokoliv, jen ne jako muslim nebo Čech, který na islám přestoupil a dal se na džihád. Například jako Jan Silovský, předloni zadržený v Istanbulu a loni u nás odsouzený na šest let za podporu terorismu. Ne, dotyčný je prostě muž z Mladoboleslavska, důchodce, který loni teroristické činy páchal a další chystal.

Nabízí se otázka, zda patří do škatulky terorista někdo, kdo dvakrát pokácel strom na železniční trať, ale následné nehody se obešly beze ztrát na životech i újmy na zdraví. Nebo, kdo šířil neumělé letáky, jež sváděly vinu na muslimy? Je to šíření teroru, nikoliv jen „pouhé“ nenávisti? Záleží na kontextu.



Obviněný možná patří do škatulky magor. Připomíná pomatence z Rychlých šípů, jenž kladl na koleje trámy. Leckdo se zeptá, proč ho vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, když z něj žádná organizace nekouká. Odpovězme takto. Kdyby se psal, řekněme, rok 1993, mohlo s ním být jako s magorem zacházeno. Možná by ani nepadlo obvinění z terorismu, možná by se nemluvilo o islamofobii, když v Evropě ani nehrozil islamistický teror, ani se nešířily paralelní islámské společnosti. Teď už skoro nic z toho neplatí.

Před deseti lety hrozil paragraf šíření poplašné zprávy skupině Ztohoven. Propašovala do vysílání České televize falešný jaderný výbuch v Krkonoších, dnes by se řeklo fake news. Napsali jsme tehdy, že jaderný výbuch není vnímán jako aktuální hrozba. Že nebezpečnou poplašnou zprávou by byla třeba informace, že ve vesnici X vypukla ptačí chřipka. V té době by taková zmínka stačila k rozhodnutí vybíjet celá hejna drůbeže.

To platí i pro hrozbu teroru od provokatérů či magorů. Kdyby konvičkovci uspořádali nájezd džihádistů na Staroměstské náměstí v roce 1993, někdo by to pokládal za blbý vtip, jiný za dobrý happening. Ale v srpnu 2016, kdy se hromadily zprávy o útocích džihádistů v Evropě, šlo o rizikovou akci hrozící nečekanými následky a o téma pro policejní vyšetřování.

Totéž platí pro důchodce od Boleslavi. I když ho naváděla potemnělá mysl, a ne organizovaná skupina, i když nezpůsobil škody na životech a zdraví, udělal něco, co naplňuje rysy terorismu v době, kdy jde o silně aktuální téma. Nastaly prostě časy, které magory nešetří.