PETRÁČEK: Mamut patří Pálavě. Co nám připomíná dvousté výročí Národního muzea

Patří Národní muzeum do muzea? Nebo má i v 21. století smysl? Tyto otázky si můžeme klást o víkendu. V neděli uplyne od založení Národního muzea 200 let. Jenže hlavní budova se po rekonstrukci ještě neotevře.

Asi je to vůči vedení muzea, jeho možnostem i jednáním se stavebníky nespravedlivé, ale zvenčí to působí takhle: v neděli slaví 200. výročí důležitá instituce, ale její sídlo dále působí jako staveniště na ostrově mezi dálnicemi. Mohlo by se stát totéž třeba v Paříži? Při hledání odpovědí se vkrádá i ta, že Národní muzeum už není pro dnešní českou společnost prioritou.



Fakt, že Národní muzeum sídlí v historické budově uzavírající Václavské náměstí, vytváří kvadraturu kruhu. Může stavba z 19. století poskytnout podmínky pro expozice 21. století? Kdo viděl nový Archeopark Pavlov, odpoví spíše „ne“. Pod Pálavou se podařila neskutečná věc. Exponáty se nestěhovaly do muzea, ale muzeum bylo postaveno kolem exponátů – kolem autentického tábořiště lovců mamutů. Z hlediska muzejnictví, architektury i péče o krajinu je to vzor pro 21. století. Ale vůči Praze je to srovnání nefér.

Hlavní sídlo Národního muzea předvádí situaci, kdy sama budova je historickým exponátem. Kdyby na ni někdo před sto lety připevnil kameru, měli bychom časosběrný dokument celé moderní státnosti. Ta budova viděla vyhlášení republiky v říjnu 1918. Viděla emoce v září 1938. Viděla největší ponížení při manifestaci loajality k říši za heydrichiády. Viděla „vítězný únor“ 1948, pražské jaro i okupaci v roce 1968 (omítka pietně uchovává stopy po kulkách). Viděla, jak se zapálil Jan Palach. Viděla první velké demonstrace proti normalizačnímu režimu v roce 1988 i sametovou revoluci. Co s tím?

Člověk si říká, že Národní muzeum má stále smysl, ale ne jako vystavovatel všech společenských i přírodních témat této země. Jinými slovy: bylo by možná lepší nechat mamuty jejich Pálavě a soustředit se spíše na to, co Národní muzeum i skrze svou historickou budovu stále ztělesňuje.