PETRÁČEK: Merkelová platí daň za nálepkování názorových oponentů

Angela Merkelová počtvrté za sebou vyhrála volby. To je výkon, který ji i Německo vymyká z většiny Evropy. Merkelovou řadí po bok Konrada Adenauera a Helmuta Kohla, do extraligy spolkových kancléřů. Kdyby vyhrála i příště, blížila by se Bismarckovi, ale takové srovnání už by nebylo fér. Na konci 19. století neexistovaly svobodné volby v dnešním širokém smyslu.

Bismarck ztělesnil německý konzervatismus. „Krví a železem“ sjednotil Německo a vydobyl mu místo na slunci. Merkelové se podařilo něco víc. Německo je bez „krve a železa“ hegemonem EU, hospodářskou, vědeckou i humanitární velmocí. Na této pozici ani prosperitě Německa nechtějí voliči nic měnit, i proto Merkelová včera vyhrála.



Jenže čísla dávají pestřejší obraz. CDU vyhrála, ale s nejhorším výsledkem od roku 1949. Totéž platí pro druhou SPD. Je to daň za politiku vlády, za její experiment s otevřením hranic a pocitem, že z Německa bude „světlo národům“. Ale především je to daň za velkou koalici, která vytěsnila kritiku a oponenturu na okraje. A čím víc nálepkovala kritiky jako populisty a extremisty, tím více u voličů posilovali. Nyní ty okraje – Alternativa pro Německo, liberálové, Zelení i postkomunistická Levice – získaly dohromady přes 40 procent hlasů. Vláda Merkelové bude pokračovat v jiném složení, bez SPD, ale už ne bez výrazné kritiky. To je poselství včerejších voleb.