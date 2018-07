PETRÁČEK: Neposlechla mě! Prezident USA v roli přítele, před nímž se chraňme

Donald Trump předvádí světu různé talenty. Například připomíná již pozapomenutá úsloví. Třeba to od kardinála Richelieua: Bože, chraň mě před přáteli, s nepřáteli si poradím sám. Takový pocit teď musí mít dost Britů – včetně premiérky Theresy Mayové. Prezident USA, země, která se honosí vztahem zvláštního přátelství s Británií, se při oficiální návštěvě chová jako ten nejproradnější přítel.

Tak dlouho se na Západě přepínala struna levicového pokrokářství, tak dlouho se říkalo, že se šíří jako historická vlna či axiom, který se nezdůvodňuje, až přišlo překvapení. Nejprve v podobě hlasu Britů pro brexit, pak v podobě hlasu Američanů pro prezidenta Trumpa. Leckdo z toho mohl cítit satisfakci („vidíte, konečně se ozvala mlčící většina“), ale ta se teď začíná rozpouštět. Rozpouští ji sám Trump, když přepíná strunu svého ega i vidění světa na druhou stranu. I mnozí z těch, kteří s ním měli logicky sympatizovat, v něm spatřují vyděrače.



Británie to zažila v přímém přenosu. Že se Trumpovi nelíbí podoba dohody o brexitu, je jeho osobní věc i právo. Ale že veřejně říká, že ho premiérka Mayová neposlechla, čímž prý hatí zvláštní dohodu USA s Británií, to je něco jiného. A nespraví se to tím, když Trump druhý den říká, jak je vztah s Británií skvělý. Stejný model ostatně použil na summitu NATO.

Trumpova slova jistě odrážejí nějaký jeho zájem i nějakou racionalitu. (Hlavně zájem jednat jen se státy, nikoliv s celky typu EU.) O racionalitu se opírá i jeho kritika bujení terorismu a kriminality v Londýně (ten již překonává Trumpův domovský New York). Ale má snad prezident Trump veřejně říkat, že starosta Sadiq Khan odvedl „strašnou práci“? Má vůči premiérce Mayové vystupovat de facto jako vyděrač? Má si veřejně stěžovat, že ho neposlechla?

Právě tyto střípky slov, výroků i událostí tmelí společný odpor vůči Trumpovi. The New York Times tomu říkají „konfrontační a rozkladná diplomacie“. Britská konzervativní poslankyně Wollastonová se nechala slyšet, že Trump už dorazil odhodlán Mayovou urazit. A německý zelený poslanec Hofreiter za to kritizuje i kancléřku Merkelovou: prý se vůči USA nechala vmanipulovat do vydíratelné pozice. Že to zní jako duté opoziční řeči? Ano. Ale když člověk vidí, jak se Trump chová k Británii, k zemi zvláštních přátel a zvláštního spojeneckého vztahu s USA, posiluje si pocit, že řeči o vyděrači a pozici vydíraných jsou čím dál častěji na místě.