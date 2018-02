PETRÁČEK: Prezident s bombou. Až 29 let po ‚sametu‘ získá KSČM plnou legitimitu

PRAHA Kdybyste chtěli pobavit přátele či jen vyzkoušet znalosti svých blízkých, můžete jim položit kvízovou otázku: Kdy naposled navštívil prezident republiky sjezd komunistické strany? Nad správnou odpovědí je třeba chvilku uvažovat, ale pak dospějete k závěru, že správná odpověď je Gustáv Husák v roce 1986. Středeční zpráva, že 21. dubna prezident Miloš Zeman navštíví sjezd KSČM v Nymburce a pronese na něm řeč, má ovšem silnější kalibr.

Jistě, Husák to měl snazší. Byl tehdy dvojjediný – byl zároveň generálním tajemníkem ÚV KSČ a československým prezidentem. Tudíž jako prezident ani nemohl na sjezdu komunistů nebýt, že. Ale to je jen taková legrace. Zemanova ohlášená návštěva sjezdu je z jiného ranku: bude to vůbec poprvé, kdy polistopadový vrcholný politik udělí komunistům takovou legitimitu. A tím zároveň uzná, že přes propad ve sněmovních volbách role KSČM sílí.



Leckdo teď možná připomene jaro 2003. Jak po volbě prezidenta pozval Václav Klaus do Lán lídra KSČM Miroslava Grebeníčka. Nebyl to hezký pohled, ale dodejme dvě věci. Za prvé návštěva šéfa komunistů v sídle hlavy státu je určitě menší průlom než návštěva prezidenta na sjezdu KSČM. Za druhé: prezident Klaus tím honoroval službu, kterou už zákonodárci KSČM vykonali (tím, že pro něj hlasovali při volbě). Kdežto prezident Zeman vyrazí na sjezd KSČM proto, aby komunisty o něčem dosud otevřeném přesvědčoval – někdo by řekl: aby je o něco žádal.

Teď jistě nehrozí, že KSČM zopakuje „vítězný únor“ z roku 1948. Na okraj. Víte, že na dnešek připadá v plejádě výročních dnů zřízení Lidových milic a zavedení výjezdních doložek (ty de facto zneplatnily samotné cestovní pasy)? Ale komunisté – podobně jako jiné strany – už příliš zlenivěli na to, aby šli dobývat moc s milicionářskými puškami. Stačí jim vlastně jedno: aby byli bráni jako seriózní partneři. To mají společné se Severní Koreou. Ani Kim Čong-un nechce zničit Ameriku, chce jen to, aby ho brala jako partnera. A podložil to přání atomovou bombou.

Kde hledat atomovou bombu – argument, který nelze obejít – KSČM? Zřejmě už v samotném přání prezidenta, aby do léta vznikla vláda s důvěrou či alespoň tolerancí. Tady lze obejít Okamurovu SPD (přitom spoléhat na společné hlasy ČSSD a KSČM), ale nelze obejít komunisty (spoléhat na prakticky nemožné společné hlasy z ČSSD a SPD). Toto je atomová bomba, kterou nabízí sám prezident.