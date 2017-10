PETRÁČEK: Protože je to ‚cool‘. Má UNESCO měnit židovské památky v palestinské?

Za rok opustí USA a Izrael organizaci UNESCO. Ta zpráva ve čtvrtek večer zapadla. Není z těch, které zvedají lidi ze židle. Přitom dobře ilustruje fungování dnešního světa. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu se má věnovat vzdělání, vědě a kultuře, ne účelové politice. Proto by měla působit inkluzivně, jak se teď módně říká. Ale nepůsobí, v tom je jádro věci. USA ji opustí kvůli její politice mířící proti Izraeli. A židovský stát bude Ameriku následovat.

Důvody jsou zřetelné. Politiku každé vlády a každého státu lze kritizovat, to je banálně známé a běžně se to dělá. Proto se kritizuje politika prezidenta Trumpa (třeba omezení migrace) či politika premiéra Netanjahua (třeba osady na Západním břehu Jordánu). Ale vyhlašuje-li UNESCO svými rezolucemi prastaré židovské památky (a nejposvátnější místa judaismu) za památky palestinské, něco je tu špatné a navýsost zpolitizované. Proč má být Západní zeď Šalamounova chrámu v Jeruzalémě památkou palestinskou? Historie Jeruzaléma čítá 3000 let, historie islámu 1400 let a historie Palestinců jako politického národa mnohem méně. Proč má o jejich kulturních či náboženských aspiracích politicky rozhodovat UNESCO?

Odpověď se nabízí sama. Protože UNESCO je nejuniverzálnější světová instituce provádějící politiku, jakou si představuje třetí svět i západní multikulturní levice. Proto se montuje tam, kam nemá, a rozhoduje podle toho, co je víc „cool“. A „cool“ nejsou pro třetí svět a západní multikulturní levici Židé a jejich historické, kulturní i náboženské vazby na Jeruzalé český krumlov m, nýbrž aspirace Palestinců, potažmo muslimů.

V době, kdy pokrokáři odmítají nejen pomníky Kryštofa Kolumba, ale celý historický, náboženský i kulturní odkaz Západu, je to prostě fakt. UNESCO není Rada bezpečnosti, kde stálí členové mohou rezoluce vetovat, ale spíš buldozer multikulturalismu na globální úrovni. USA a Izrael dospěly k závěru, že s tím sice nic nenadělají, ale nemusí to podporovat svým členstvím a svými peněžními příspěvky.