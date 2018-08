PETRÁČEK: S novičokem nanovo. USA dospěly k závěru o vině ruské vlády

Zkuste si představit, že jste lídrem Ruska a chcete veřejně ponížit Ameriku. Na co se zaměříte? Kde budete hledat její citlivé místo? Nemusíte být expert, aby vás napadly kosmické lety. Amerika sbírá úspěchy ve výzkumu planet.

Na Marsu jsou její roboty jako doma, prozkoumaly Saturn, ba i Pluto. Ale v pilotovaných letech se USA spoléhají – po vyřazení raketoplánů – pouze na ruské sojuzy. Je to technologie půlstoletí stará, leč spolehlivá (poslední tragickou havárii zaznamenala v roce 1971). I proto v dumě zaznělo, že Rusko může export kosmických technologií zakázat. O sojuzech a jejich užívání Američany sice řeč nebyla (to by narušilo chod celé Mezinárodní kosmické stanice), ale mluví se o zákazu vývozu raketových motorů RD-180. A kdyby USA přišly o motory, které vynášejí na oběžnou dráhu i jejich vojenské družice, to by bylo panečku ponížení, že.

Zatím jde jen o spekulace. Faktem ale je, že USA vyhlašují další protiruské sankce – za útok na exšpiona Skripala nervovým jedem novičok. „Spojené státy dospěly k závěru, že ruská vláda použila chemické či biologické zbraně,“ říká ministerstvo zahraničí. Proč s tím USA přicházejí tak dlouho po činu i poté, co už vyhostily ruské diplomaty? Je to idea ministerstva, či prezidenta Trumpa? A pokud Trumpova, dělá to proto, aby smetl podezření vůči sobě ze spolupráce s Ruskem? Či proto, aby – podle „teorie šílence“ – naopak dotlačil Moskvu ke spolupráci a nějaké přijatelné dohodě?



Jenže tady nejde jen o americko-ruské tahanice, ale i o důvěru americké veřejnosti. Reakce na útok bojovým jedem se nikdy a nikde neprobírají zcela veřejně. Amerika má však 15 let starou neblahou zkušenost se situací, kdy se bezpečnostní argument pojímal jen jako článek víry, bez předložení důkazů. Tehdy ministr zahraničí Powell mával v OSN ampulí coby dokladem iráckých zakázaných zbraní. Mají USA pro novičok a ruskou vládní stopu v něm silnější důkaz? Pak by ho měly předložit veřejnosti.