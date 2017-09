PETRÁČEK: Schäuble odchází. První povolební změna v Německu není jen osobní

PRAHA Lidé se ptají, proč německé volby vyhrála CDU. Vždyť Angela Merkelová zůstává symbolem otevřených hranic. A podle průzkumů její migrační politika neladí asi 70 procentům Němců. Proč tedy AfD získala jen 12,6 procenta hlasů, a ne mnohem víc?

Je to i tím, že německý volič oceňuje kompetenci. AfD pokládá – bez ohledu na obskurní postavy v ní – za kompetentní pro protest, ale ne pro vládnutí. Kdežto hlasem pro CDU oceňuje stabilitu, prosperitu a úspěch země. Tyto plusy v očích voličů převážily minus migrace. I proto je zajímavější jiný bod událostí. Fakt, že z vlády odchází Wolfgang Schäuble, letitý ministr financí, excelentní právník, muž pravidel a ztělesnění tolik ceněné kompetence.



Jeho odchod má racionální důvody. Je to věk (75 let), oslabení CDU ve volbách (resort financí asi neudrží) i Schäubleho potřeba jinde (bude předsedat Spolkovému sněmu). Přesto se nelze zbavit dojmu, že jeho odchod naznačuje blížící se konec jedné éry. Ta éra se pojí s Angelou Merkelovou, ale férovější je mluvit o tandemu Merkelová–Schäuble.

Ti dva se doplňovali. Ačkoliv Schäuble byl pokládán za nástupce Helmuta Kohla a právě Merkelová mu tuto ambici „vyfoukla“ (v aféře se sponzory CDU hodila Kohla přes palubu), byl pilířem jejích tří vlád. Někdo by mohl říci, že Schäuble byl vůči straně i jejím oporám loajálnější než sama kancléřka.

Vedle loajality patří k Schäubleho ctnostem vzdělání, kultivovanost, znalost práva i ústavy (schopnost citovat její pasáže zpaměti) a umanuté vymáhání pravidel. I to má své plusy a minusy, záleží na úhlu pohledu. Ministr financí Schäuble byl buldozerem politiky přísných rozpočtů, škrtů a úspor, která tolik prospěla Německu, ale v eurozóně nadělala tolik zlé krve hlavně v Řecku. Nevedla ho k tomu arogance k „líným jižanům“, ale puntičkářský vztah k pravidlům. A pravidla eurozóny zapovídají zachraňovat ze společné kasy krachující státy.

Schäuble pěstoval mentalitu opevnění, jak jí říkal analytik Wolfgang Münchau. Na to německý volič slyší (Bild: „Konečně někdo řekl těm bankrotářským Řekům NE.“). Oproti kancléřce se nikdy nenechal unést emocí: nefedroval ani „vystoupení z jádra“ po havárii ve Fukušimě, ani heslo „zvládneme to“ po otevření hranic (sám řekl: „Počty běženců se musí dramaticky snížit, jinak už to nezvládneme.“). Toto vše s Schäublem z německé vlády odchází. Bylo by zajímavé vědět, co si o tom kroku myslí právě voliči CDU.