PETRÁČEK: Silvestr jako řemen. Straší nás víc populisté, nebo bezpečnostní složky?

PRAHA Právě v době, kdy se všude straší nebezpečím, vycházejí zprávy oznamující bezpečí. Třeba ta, že ve světovém komerčním letectví se rok 2017 obešel bez obětí. To zní jak z jiného světa. Nebo že loni na českých silnicích zahynulo nejméně lidí od roku 1961 (jen 507, což je třetina oproti roku 1994). Ani Silvestr z toho nevyšel špatně.

V Praze opilý řidič zabil turistku. V Londýně byli nezávisle na sobě ubodáni čtyři mladíci. To nejsou důvody pro mimořádný poplach. Přesto působí nápadně, jak mentalita poplachu před Silvestrem již v západní Evropě stačila zakořenit.



Londýn střežili příslušníci zvláštních jednotek SAS. Disponovali protipancéřovou municí schopnou zastavit auto tím, že mu prostřelí blok motoru. Berlín zřídil (kromě zvláštních plotů) i bezpečné zóny jen pro ženy. Ve Francii hlídkovalo sto tisíc policistů, ale i vojáků. Takové nasazení si vyžádala jedna noc, při níž donedávna hrozily jen otravy alkoholem či zranění od střepů.

Britské jednotky SAS patří ke světové špičce v branži. Představujeme si je v situacích, jako je hon na Usámu bin Ládina. Teď ovšem hlídají bezpečí ve městě proslulém tím, že jeho policisté chodí beze zbraně. V červnu švédská komička Knyckareová provokativně navrhla pořádat festivaly zvlášť pro muže a ženy. Teď je bezpečná zóna pro ženy už realitou v Berlíně. Na tom vývoji zaujme, jak je rychlý, ale ještě víc to, jak snadno si na něj Západoevropané zvykli. Prahu, která se bez mentality poplachu obejde, pak musí považovat za město zaostalého Východu. Jako by zapomněli, že po každém útoku islamistů sami říkali: Nezměníme svůj způsob života. Už změnili.

Pravidelně se připomíná, že atmosféru strachu šíří populisté, aby zní těžili. Ale Silvestr položil otázku. To populisté vyslali do ulic jednotky typu SAS? To populisté zavedli bezpečnou zónu pro ženy v Berlíně, aby naznačili, že jinak by ženám něco hrozilo? Anebo tu sílící obranu před rizikem razí právě ti, kteří se vůči populistům sami vymezují? Pak se ovšem nabízí otázka, kdo je vlastně populista.