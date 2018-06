PETRÁČEK: Test Angelou. Představte si, co by na jejím místě říkal lídr AfD

PRAHA Kancléřka Merkelová poslouží jako lakmusový papírek nejen české politiky, ale i selského rozumu. A soudě podle reakcí na její slova v Den připomínky útěku a vyhnání to s rozumem u nás není slavné. Merkelová mluvila k lidem, kteří – osobně či skrze rodinu – nesou neblahé zkušenosti z vyhnání 12 milionů Němců z východní a střední Evropy. Řekla jim, že pro vyhnání neexistovalo morální ani politické ospravedlnění. Jenže české reakce (včetně oficiálních) vyzněly tak, jako by kancléřka hrozila přímo Česku válkou.

Příznačné je, že odsudky prezidenta Zemana, premiéra Babiše a „jestřába české politiky“ Okamury se lišily jen slovníkem, ne argumentací (Okamura jen přidal výraz „svinstvo“). Zásadní otázka zní: co si ti politici myslí a co čekají? Merkelová nikdy nezpochybnila ani fakta, ani pachatelskou roli nacistického Německa za druhé světové války. Ale má snad říkat, že do role pachatelů patřily i malé děti, jimiž tehdy byli její dnešní posluchači nebo jejich rodiče? Kancléřka tak mluvila k danému publiku, nenastolila to jako mezistátní česko-německé téma, což by narazilo na Česko-německou deklaraci z roku 1997. Ale čeští politici stejně trojčí.



Bylo by zajímavé vědět jednu věc. Pro dost českých občanů i politiků je Merkelová motorem migrační krize. Dost by ji nejraději vidělo pryč z vlády. Dost jich fandí německé AfD a heslu „Merkel muß weg“. A teď logicky přichází otázka. Dovede si někdo z nich představit, jak by se na jejím místě choval a co by v Den připomínky útěku a vyhnání říkal nějaký lídr AfD? Je tomu pár týdnů, co šéf AfD Alexander Gauland éru nacismu bagatelizoval jako „ptačí trus“ na jinak úspěšné historii Německa. Je tomu rok, kdy lídr AfD v berlínském Marzahnu řekl, že Heydrich „správně nastavil výhybky“.

Skutečnost, přes migrační běsnění a roli kancléřky v něm, je zhruba taková: Angela Merkelová je nejvstřícnějším lídrem Německa, s jakým jsme se dosud setkali. A kdo se tomu tvrzení směje, ať si počká pár let, až Německo povede někdo, kdo „se nezakecá“, nedej bože někdo z AfD.