Phoenix proti Letovi. Šíleného padoucha Jokera budou hrát dva herci současně

Studio Warner Bros. dalo zelenou filmu režiséra a scenáristy Todda Phillipse, který se zaměří na počátky Jokera. šíleného padoucha si zahraje Joaquin Phoenix. To ale neznamená konec pro předchozího Jokera, Jareda Leta - ten se vrátí hned ve dvou snímcích. Stříbrné plátno tak zažije dva Jokery najednou.

Magazín Variety jako první přišel s informací o tom, že studio Warner Bros. s režisérem Phillipsem (Pařba ve Vegas, Týpci a zbraně) dohodu zdárně uzavřelo. Snímku pak studio přikleplo poměrně skromný rozpočet 55 milionů dolarů. Natáčet by se mělo začít už v září a hlavní role se chopil herec Joaquin Phoenix. Snímek by se podle dostupných informací měl odehrávat v osmdesátých letech, zaměřit se na jokerův kriminální vzestup a zároveň by měl být mnohem temnější, než je u tradičních komiksových filmů zvyklé.

Joaquin Phoenix má s rolí šílence již bohaté zkušenosti - ve filmu Ridleyho Scotta Gladiátor (2000) si zahrál šíleného, zlomyslného a incestního císaře Commoda. Za tuto roli byl dokonce nominován na Oscara.

To ale neznamená konec pro oscarového Jareda Leta, který se jako Joker představil ve snímku Sebevražedný oddíl (2016). Ačkoliv jeho Joker nechal kritiky poměrně chladnými, tak se Leto do této role vrátit má. Minimálně pro pokračování Sebevražedného oddílu (2019). Studio Warner Bros. ale údajně pod pokličkou připravuje ještě jeden film o Jokerovi, nezávislý na Phillipsově projektu, kde by měl Leto také hrát.