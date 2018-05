Picassův obraz se zatím dražit nebude, dílo za 1,5 miliardy korun bylo chvíli před aukcí poškozeno

NEW YORK Obraz Le Marin (Námořník) od Pabla Picassa v odhadované hodnotě 70 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) měl v úterý být jedním ze zlatých hřebů večerní dražby moderního umění a tvorby impresionistů v aukční síni Christie’s v New Yorku. Síň jej ale z nabídky stáhla, protože byl v pátek „nešťastnou náhodou poškozen“ během příprav na výstavu dražených děl, informoval deník The New York Times (NYT).

„Po dnešní konzultaci se zasílatelem jsme malbu stáhli z prodeje v Christie’s stanoveného na 15. května, aby mohl začít proces restaurace... Podnikli jsme okamžitá opatření k nápravě záležitosti ve spolupráci s naším klientem. Žádné další informace nejsou v tuto chvíli k dispozici,“ uvedla aukční síň.



Co přesně se s obrazem z roku 1943 stalo, společnost nesdělila. NYT si ale všímá okolnosti, že majitele Le Marin identifikovala v dubnu agentura Bloomberg jako amerického obchodníka Steva Wynna. Magnát trpící vrozenou degenerativní vadou zraku v roce 2006 omylem prostrčil svůj loket Picassovým plátnem Le Rêve (Sen), když jej ukazoval svým hostům v Las Vegas. „Pro svět umění je to totéž, jako kdyby do jednoho člověka dvakrát udeřil blesk,“ napsal NYT.

V newyorské aukční síni Christie’s se v úterý ale bude dražit několik dalších Picassových obrazů, stejně jako díla Henriho Matisse, Fernanda Légera, Vincenta van Gogha či Egona Schieleho. Podle odborníků by mohl být večer překonán rekord, co se týče výdělku za jedinou dražbu.