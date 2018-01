Piráti po odmítnutí Ondráčka navrhnou do čela komise pro GIBS Ferjenčíka

PRAHA Kandidátem Pirátů na lídra sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů bude Mikuláš Ferjenčík. Poslanec to v úterý řekl novinářům. Strana kvůli tomu navrhne, aby v komisi nahradil šéfa Pirátů Ivana Bartoše, který dal přednost funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Sněmovna minulý týden nepodpořila návrh, aby komisi pro GIBS vedl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Poslanci budou šéfa komise volit znovu poté, co Ondráček v opakovaném druhém kole volby minulý týden získal 83 hlasů, přičemž ke zvolení jich potřeboval 94. Ondráčkova nominace budila spory kvůli jeho působení za socialismu, kdy jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti kritikům tehdejšího režimu.



Ondráček je jediným zástupcem KSČM v komisi. Pokud by komunisté chtěli do další volby navrhnout jiného nominanta, museli by nechat Ondráčka v komisi nahradit. Stejně kvůli vlastní nominaci na předsedu komise postupují Piráti. „Ivan Bartoš, který je členem té komise, tak nechtěl o tuto funkci usilovat, navrhneme dnes tedy změnu obsazení té komise,“ uvedl Ferjenčík.

Kandidát na předsedu komise novinářům řekl, že Piráti chtějí, aby policie byla pod kontrolou veřejnosti. Se smyslem komise podle Ferjenčíka souvisí řada kauz, kterým se Piráti v minulosti věnovali. Zmínil případy tzv. growshopů, práva nosit masky na demonstracích, případně policejního zásahu na festivalu CzechTek.