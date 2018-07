Piráti žádají Babiše o zapojení do digitalizace státní správy

PRAHA Piráti v pondělí požádali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přizval jejich experty na jednání Rady vlády pro informační společnost (RVIS) a poskytoval jim materiály z těchto jednání. Piráti se tak chtějí zapojit do digitalizace státní správy, uvedli v otevřeném dopisu Babišovi.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se v dopisu odvolává na dřívější Baišův výrok, že ANO nabízelo Pirátům spolupráci při zavádění eGovernmentu a že to Piráti odmítli. Podle Bartoše to ale není pravda. „V rámci našich jednání s hnutím ANO tato možnost či konkrétní nabídka z Vaší strany nezazněla. Jednali jsme několikrát i s vládním zmocněncem (pro IT) Vladimírem Dzurillou, avšak ani z jeho strany jsme nebyli do diskuse přizváni,“ napsal Bartoš.



Piráti nyní sami žádají o zapojení do projektů digitalizace státní správy. „Prosím o přizvání našich expertů na pravidelná jednání RVIS i do jeho pracovních skupin. Věříme, že přítomnost a aktivita odborníků z Pirátské strany bude přínosem pro tolik nutnou digitalizaci české státní správy,“ uvedl Bartoš v dopisu Babišovi.

Piráti se chtějí zaměřit zejména na elektronickou identitu, na zavedení elektronických sbírek zákonů nebo na digitalizaci zdravotnictví. V této oblasti nabízejí specialisty pro zavedení elektronické neschopenky či elektronického receptu. Chtějí se podílet také na zdokonalení státních registrů.