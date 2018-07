Písničkářka LP se vrací do Prahy s kytarou a ukulele

PRAHA Americká zpěvačka Laura Pergolizziová vystupující pod uměleckým jménem LP, která v neděli vystoupí v pražském Fóru Karlín, nabízí směs rocku, folku a popu postavenou na hutném kytarovém zvuku.

Byť byla v ČR poprvé před rokem, má tu již početnou základnu fanoušků. Tleskali jí loni na dvou koncertech v pražském Roxy a potom v létě na festivalu Colours of Ostrava. A její píseň Lost On You se stala hitem loňského léta.



Pěvecký projev LP bývá přirovnáván k Florence z kapely Florence and the Machine nebo k Cher, pro kterou i skládá písně. „Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,“ prohlásila o sobě chlapecky působící zpěvačka, která si posluchače získává melancholickými písněmi, doprovázenými hrou na ukulele či kytaru. Loni roztancovala Roxy především skladbami z úspěšného alba Lost On You (2016), ze kterého pochází i stejnojmenný hit. Její první koncert se vyprodal během pěti minut, a tak přidala ještě další.

Drobná ale na pódiu o to energičtější LP pochází z amerického Huntingtonu a na svůj úspěch čekala 15 let. Její debutové album Heart-Shaped Scar vyšlo již v roce 2001, sólový úspěch však přišel až po autorském EP Into the Wild (2012). A velké pozornosti dosáhla až svou čtvrtou nahrávkou Lost On You.

Do té doby se také živila psaním písní pro úspěšnější kolegy. Její písně tak zpívají Backstreet Boys, Rita Ora, Leona Lewisová či již zmíněná Cher. A Rihanna má na albu Loud hit Cheers (Drink to That), který LP podle svých slov napsala během chvíle při brnkání na ukulele. A v roce 2010 vyšla na soundtracku k filmu Burleska její písnička Beautiful People, kterou nazpívala Christina Aguilera.