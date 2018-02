Pivařů loni mírně ubylo, ale ti zbylí pijí víc a častěji

PRAHA Nejnovější reprezentativní průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění ukázal na vzorku skoro tisícovky respondentů, že klesá počet mužů - pivařů. Naopak roste počet žen, které si aspoň občas rády pivo dopřejí.

Podíl mužských vyznavačů piva loni o něco klesl. A naopak mírně přibývá konzumentů ženského pohlaví. A pro všechny pak platí, že pivařů je celkově méně, ale ti, co pivu stále holdují, ho pijí víc a častěji. A je zřejmé, že spíš doma než v hospodě.

Tak nějak lze shrnout výsledky právě zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM) .

Každý průzkum má sice své rezervy a nelze brát zjištěná čísla doslova, ale CVVM používá metodiku, která je nejdražší a pravděpodobně i poskytuje nejobjektivnější pohled na skutečnost - v porovnání mnoha různých jiných metod průzkumu veřejného mínění.

Studie „Pivo v české společnosti“ vzniká už každoročně od roku 2004, ta poslední vznikala loni v září na vzorku 933 respondentů ve věku 18+. Na čtyři stovky tazatelů po celé republice s nimi osobně vyplňovaly podrobné dotazníky.

Responděnti byli vybráni podle regionu v Česku, věku, pohlaví a vzdělání - v poměru a složení přesně podle toho jak jsou z údajů statistických úřadů zastoupeni v celé české populaci.

A co například šetření CVVM zjistilo?

Třeba, že podíl mužů - konzumentů piva v populaci loni už druhým rokem po sobě klesal. Podíl žen, které si aspoň občas pivo dají, naopak mírně rostl.

Podíl konzumentů piva v české populaci 2017 2016 2015 muži 87% 88% 91% ženy 59% 57% 56%

Loni nejvíc vzrostla skupina mužů, kteří vypijí za týden 14 a více piv. Nejčastěji jsou zastoupeni ti, kteří vypijí týdně 3 až 7 piv.

Kolik půllitrů piva pijí týdně muži v Česku podíl mezi všemi pivaři 2017 2016 více než 14 za týden 20% 14% 8 - 14 za týden 23% 27% 3 - 7 za týden 36% 41% nejvýše 2 za týden 22% 19%

Kolik půllitrů piva pijí týdně ženy podíl ze všech konzumentek 2017 2016 víc než 2 za týden 27% 29% 1 - 2 za týden 39% 37% méně než 1 týdně 34% 35%

A co na to odborníci?

Jiří Vinopal, CVVM, autor výzkumu

„Jedna věc je reálná konzumace a druhá věc je ochota o skutečné konzumaci mluvit. Dokázat se svěřit. Ale to je obecně problém úplně každého průzkumu mínění. U mužů je v oblasti konzumace piva asi tato upřímnost větší než u žen. A vzhledem k tomu, že máme za ty roky už k dispozici obrovský objem dat, lze se na trendy, které průzkum ukazuje, poměrně spolehnout.“

Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven

„Průzkum potvrzuje i skutečnosti, které vidí samy pivovary. Lidé si kupují stále víc levné lahváče nebo pivo v PETkách na doma do zásoby a konzumují to často jednorázově při vhodných příležitostech. Je to obrovská změna oproti dřívějším letům, kdy lidé víc chodili za konzumací do hospod. Je to sice dlouholetý postupný trend, ale loni se to vyhrotilo. Protikuřácký zákon, zavedení EET a další státní regulace likvidují tradiční společenský život v českých hospodách, což ale nevede ke snížení konzumace, ale naopak k její kumulaci ve větší míře v domácnostech.