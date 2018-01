Pivovar Zubr letos investuje 25 milionů korun do nové filtrace

PŘEROV Pivovar Zubr letos investuje více než 25 milionů korun do pořízení nového systému filtrace piva. Bude to největší investice letošního roku, řekl ředitel Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. Za posledních 25 let přerovský pivovar do modernizace svých technologií investoval přes 750 milionů korun.

„Díky rekonstrukci filtrační linky chceme dosáhnout toho, aby byla na stejné úrovni automatizace a spolehlivosti jako ostatní naše výrobní technologie,“ zdůvodnil pětadvacetimilionovou investici Pluháček. Pomocí filtrace se z piva odstraňují kalící látky, aby mělo požadovanou čirost.



Pivovar Zubr investuje každoročně do své modernizace miliony korun. Investice nabraly tempo po roce 1997, kdy Přerov postihly katastrofální povodně. Velká voda tehdy zaplavila i areál pivovaru. „V posledním čtvrtstoletí se zásadních investic dočkaly prakticky všechny části pivovaru, a to jak ty výrobní, technologické, tak i administrativní,“ řekl Pluháček.

Ředitel Zubru: Trh piva v plechovkách roste

Loni Pivovar Zubr investoval zhruba 15 milionů korun do modernizace linky na stáčení piva do plechovek, aby kvůli rostoucí poptávce výrazně zvýšil její výrobní kapacitu. „Trh piva v plechovkách roste a my jsme nyní díky patnáctimilionové investici do nové baličky plechovek schopni zvýšit výkon celé linky takřka o 50 procent,“ řekl Pluháček. Nová technologie podle něj zároveň zvýšila počet variant balení i možností grafické úpravy balicí fólie.

Pivovar Zubr v předchozích letech pořídil také například nové stáčecí a plnící linky či varnu. Opraveny byly ležácké sklepy, spilka, strojovna, kotelna i administrativní budova.

I přes pokles prodeje sudového piva, Zubr udržel výstav

Přerovský Pivovar Zubr loni navzdory nepříznivému vlivu zavedení elektronické evidence tržeb (EET) a posléze i zákazu kouření v restauracích na prodej sudového piva udržel výstav na předloňské úrovni 255 000 hektolitrů piva. Bylo to nejvíce za posledních několik let. Prodej čepovaného piva klesl o tři procenta, výpadek ale pivovar nahradil vyšším prodejem lahvového a hlavně plechovkového piva.

Pivovar Zubr patří do pivovarnické skupiny středomoravských pivovarů Zubr, Holba a Litovel. Jejich roční výstav je do jednoho milionu hektolitrů piva. Pivovary prodávají svá piva především na Moravě a ve východních Čechách.